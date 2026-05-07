Luže investuje 36 milionů do obnovy poutního chrámu na Chlumku

Na návrší poutního chrámu Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži na Chrudimsku pokračuje obnova rozsáhlého prostranství. Práce budou hotové zhruba za rok a budou stát 36 milionů korun. Podle zástupců města prostranství dlouhodobě působilo zanedbaně a neodpovídalo významu poutního areálu, který je národní kulturní památkou.
"Byla tam vlastně jenom zeleň a trávník z jedné strany, z druhé tam byly ještě nějaké nálety a v podstatě jenom stará asfaltka," řekl ČTK starosta Ladislav Peterka (Nestraníci).
Architekti ve studii označili poutní návrší na Chlumku za důležitý orientační bod Luže i širšího okolí. V návrhu proto chtěli zdůraznit význam kostela, historických cest a vstupů do areálu. Nové prvky, například zídky, schodiště nebo místa k posezení, mají navazovat na historickou podobu areálu, ale zároveň sloužit běžnému užívání obyvatel a návštěvníků.
"Projekt počítá s novými pěšími cestami z kamenné dlažby, výsadbou zeleně, vodními prvky, odpočinkovými zónami i parkovacími plochami včetně štěrkotrávníku. Obnova má citlivě navázat na historický charakter místa a význam barokního poutního areálu," řekl starosta.
Stavební firma pracuje na obnově areálu od listopadu a práce dokončí přibližně do června příští roku. Dělníci zbourali část původních zídek, budují nové konstrukce a připravují betonové prvky. Následovat budou úpravy včetně nové kamenné dlažby, výsadby zeleně, vodních prvků, laviček, parkovacích ploch a oprav historických zdí v okolí kostela. Na investici město získalo EU dotaci 19 milionů korun, řekl starosta.
Poutní chrám Panny Marie Pomocnice byl postaven v letech 1690 až 1696 na vyvýšeném návrší nad Luží a patří k nejvýznamnějším barokním památkám východních Čech. Vznikl z iniciativy hraběnky Marie Maxmiliány Evy Hieserlové, která dala původní kapli rozšířit kvůli rostoucímu počtu poutníků.
Na stavbě se podíleli architekti Giovanni Battista Alliprandi a Pavel Ignác Bayer a stavitel Bernard Minelli. Areál je známý bohatou výzdobou od řezbáře Jiřího Františka Pacáka a malíře Jana Jiřího Heinsche. Od roku 2018 je celý komplex včetně ambitů, kaplí a bývalé jezuitské rezidence národní kulturní památkou.