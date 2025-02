Pět minut řečnění a konec. Koalice s ODS se domluvila na novém jednacím řádu

Kdo si náhodou nějakým nedopatřením pustí v televizi jednání českého parlamentu, musí se vyděsit. Vlna obstrukcí, bezobsažného řečnění a zdržování je pro normálního smrtelníka už těžko únosná.

Nic podobného zatím (naštěstí) na zasedání pardubického zastupitelstva nebylo až na úplné výjimky k vidění. Přesto se právě na pardubické radnici v pondělí změní jednací řád městského parlamentu. Nově bude moci každý politik vystoupit jen dvakrát k jednomu bodu. Bude na to mít vždy pět minut. Dosud se mohl hlásit neomezeně. Jen se vždy musel vejít do tří minut.

„Věříme tomu, že nová pravidla zvýší kulturu zasedání zastupitelstva. Dosud se často hlásili politici, kteří vlastně ani nevěděli, co chtějí říct. To by se nově dít už nemělo,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS Jan Mazuch.

Právě jeho strana dodá vedení města klíčové hlasy pro to, aby bod v pondělí prošel. Radniční koalice ve složení ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice chtěla změnu prosadit už v lednu, ale neměla na to dost hlasů. A kriticky se k návrhu tehdy postavila i ODS.

„Přijde mi nefér, aby mohl do diskuse kdykoliv zasahovat předsedající. To má v České republice jenom Plzeň. To se mi nelíbí. Návrh třeba také neřeší to, že se někdo zastupitele, který už dvakrát mluvil, na něco zeptá. Jak pak má reagovat?“ řekl tehdy třeba zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

A právě věci, které zmínil, se v novém návrhu jednacího řádu změnily. Na úpravě se na společně schůzce domluvili radní právě se zástupci modré strany.

„Oproti původnímu návrhu vypadlo to, že by předsedající mohl kdykoliv vstupovat do debaty. Také jsme tam nyní dali, že když bude někdo tázán nebo bude slovně napaden, bude moci vystoupit i potřetí. Pokud bude nějaký složitý bod a zastupitel pocítí potřebu vystoupit více než dvakrát, může mu to umožnit hlasování zastupitelstva,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Piráti: je to útok na demokracii

Ten zároveň dodal, že návrh nebyl nijak konzultován s dalšími opozičními stranami. Dá se tak čekat, že Piráti nebo zástupci sdružení Naše Pardubice budou dál změny torpédovat. „Změna je naprosto zbytečná. Jediní, kdo tady v této zemi jen bezúčelně mluví hodiny a hodiny, tak to jsou poslanci za hnutí ANO ve Sněmovně. Nové pravidlo vám umožní ještě více válcovat opozici,“ řekl radním třeba zastupitel za Piráty Dominik Bečka.

„Já tomu nerozumím. Žádné obstrukce se na radnici nekonají. Mám z toho celého pocit, že jen chtějí omezit debatu, a tím také veřejnou kontrolu postupu vedení magistrátu. Nic jiného v tom nevidím,“ doplnil lídr uskupení Naše Pardubice Filip Sedlák.

Nicméně lidé z vedení radnice si stojí za tím, že změna jednacího řádu je namístě a potřebná. „Neberte to prosím tak, že chceme někoho umlčovat nebo omezovat. Spíše jsem si všiml, že se často diskutér nevejde do dnešních tří minut. Proto chceme limit prodloužit na pět minut. A to dvakrát. Je stejně pouze výjimečné, aby někdo vystupoval více než dvakrát,“ řekl zastupitelům v lednu primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Právě lidé z jeho strany se ani příliš netají tím, že si vzali inspiraci z jednacího řádu zastupitelstva Pardubického kraje. To už má několik dlouhých let plně v moci hejtman Martin Netolický a pod jeho dohledem se jednaní často mění v rychlou smršť pro laika nepochopitelných hlasování. Kraj totiž předem nezveřejňuje podklady k jednotlivým bodům jednání. „Radní vzali materiál z kraje způsobem ctrl c – ctrl v,“ uvedl Petr Klimpl.

„Pouze dvě vystoupení v jednotlivém bodě jednání zastupitelstva jsou pro jakoukoli smysluplnou diskusi zcela nedostačující, budeme tak akorát svědky nesouvislých monologů tak, jak to už vidíme ve Sněmovně,“ uvedl zastupitel za Stranu zelených Robert Hrdina.

Radní naopak argumentují, že podobná omezení jsou zavedená i jinde. „Tato praxe je již úspěšně aplikována ve městech, jako je Hradec Králové, na úrovni některých městských části v Praze či Brně,“ uvedl vedoucí kanceláře pardubického primátora a tiskový mluvčí magistrátu Daniel Vodák.