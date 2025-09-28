Když se dvojice výtvarníků Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát z Poličky loni podílela na vzniku plochy pro legální graffiti, netušila, jakou to bude mít dohru. Na zeď může mládež chodit sprejovat bez jakéhokoliv postihu. Radnice se letos rozhodla, že půjde ještě dál a čmáranicím na zdech bude po městě předcházet uměním.
Po úspěchu se sprejerskou zdí radnice oslovila dvojici výtvarníků ze Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, zda by vyzdobila zdi fádních autobusových zastávek. Polička se díky tomu může v těchto dnech chlubit třemi originálně zkrášlenými autobusovými zastávkami.
„S Vojtou jsme přišli s nápadem vytvořit malby inspirované poličskými pověstmi. Městu se náš nápad zalíbil, tak jsme do toho šli,“ řekla výtvarnice Lucie Muchovičová, která s partnerem před pár dny dokončovala výzdobu autobusové zastávky na frekventované Vrchlického ulici.
„To je Žižka? Tak tam domalujte ještě husy,“ usměje se s obdivem k práci na originálním výjevu z poličské historie jedna z žen, která kolem zastávky v centru města prochází. A není jediná. Slova chvály kolemjdoucí nešetří.
„Na ulici pracujeme ve volných chvílích od léta. Je fajn, když chodí kolem lidi a říkají, že se jim to líbí a chtějí si povídat. Na druhou stranu je frustrující, když vzápětí dodají, že to děláme zbytečně, protože malby někdo zničí. Kdybychom to neměli dělat jen kvůli tomu, že to někdo posprejuje, tak bychom nemohli dělat vůbec nic. Všechny malby přetíráme anti-graffiti nátěrem, abychom je před posprejováním uchránili,“ říká při kreslení Vojtěch Donát, který je zároveň učitelem výtvarné výchovy na Základní škole Na Lukách.
Obyvatelé Poličky tak mohou v těchto dnech vidět čerstvě dokončenou malbu, která pojednává o obléhání Poličky Janem Žižkou v roce 1421. Žádný historický nonsens ani v nadsázce, jak tomu bylo v komedii Černí baroni, kde vojevůdce Žižka dřímal lehký kulomet, nehrozí.
„Všechny ztvárněné pověsti jsme konzultovali s historikem Davidem Junkem z muzea. Lpěl na tom, aby na malbách nebyly zjevné nesmysly. Tedy že město opravdu nevzniklo tak, že Václav I. zadržel prchajícího loupeživého rytíře, kterému uštědřil políček, a podle toho vznikl název města. Jak přibližujeme na malbě, název města je nejspíš odvozen od názvu Na poličkách, jak se místu říkalo, když bylo v roce 1265 králem Přemyslem Otakarem II. založeno,“ dodal Donát k další malbě skryté v zastávce mezi paneláky, na které kromě českého krále a jeho ženy nechybí ani lokátor Konrád z Lewendorfu, jenž spolu se soudní pravomocí obdržel jako první dědičně rychtářství.
Šibenice bez oprátky
Samotné výtvarníky překvapilo, jak lidé historické malby, které jsou dělány tak, aby se líbily i dětem, přijímají. A to i tam, kde to poněkud zavání morbidními záležitostmi. Příkladem je nedaleko pivovaru ztvárnění pověsti o Šibeničním vrchu, na který se v noci i přes varování konšelů vydala statečná šenkýřka. Podle pověsti právě ona zbavila město loupežníků, kteří byli na šibenici popraveni.
„Na původním návrhu sice byla oprátka, ale nakonec jsme ji po konzultaci s městem nenakreslili, aby malba nepůsobila moc morbidně. Ale připomněli jsme myslím vtipně udělení várečného práva, které legalizovalo vaření piva,“ usmívá se Lucie Muchovičová, která si černobílé malby nejdříve doma kreslila na papír. Na zdi je ve větším měřítku překreslovali fasádní barvou.
„Zpětnou vazbu jsme dostávali až na ulici, a jsem ráda, že je pozitivní,“ dodává výtvarnice. Podle ní největším zádrhelem bylo překreslování maleb na hrubý povrch zdí. „Udělat kresbu na hrubé stěně byla výzva, ale až na QR kód jsme to zvládli. Aby fungoval, musí být na cedulce,“ říká ke grafické zkratce, díky které se zájemci mohou na chytrém mobilu o jednotlivých pověstech dozvědět víc.
Malby by chtěli výtvarníci zakomponovat do naučné stezky, která zájemce z řad školáků i turistů seznámí s historií Poličky. A zda budou veřejný prostor zkrášlovat dál? „Městu jsme ještě navrhovali, že bychom na skleněných zastávkách udělali řezanou grafiku polepem,“ předesílá Vojtěch Donát.