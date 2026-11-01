Malý Chobot u Vysokého Mýta bude po odbahnění sloužit jako přírodní biotop

Vysoké Mýto na Orlickoústecku dokončilo úpravy rybníka Malý Chobot. Práce zahrnovaly především odbahnění nádrže a obnovu poškozené hráze, která ji odděluje od sousedního Velkého Chobotu. Malý Chobot bude nově sloužit jako přírodní biotop pro vodní organismy, rostliny a další živočichy, řekl starosta František Jiraský (Nestraníci).
"To, co tady je dnes, je náprava havarijního stavu, který trval desítky let," řekl starosta. V nevyhovujícím stavu byla několik desítek let protržená hráz. Obě nádrže tak byly propojené a ryby mohly volně proplouvat z jednoho rybníka do druhého. "Došlo k odstranění poruchy hráze, což byla pro rybník fatální záležitost," uvedl Jiraský.
Rybník byl také zanesený bahnem. "Přítoky do rybníka jdou kolem polí a dochází tam k erozi, ke splavování ornice, která skončila na dně rybníka," řekl Jiraský. Jeho plocha se kvůli tomu zmenšila přibližně na třetinu. Při úpravách pracovníci odtěžili přibližně 6160 metrů krychlových sedimentu. Nánosy dosahovaly tloušťky 1,1 až 1,4 metru. Po úpravě dna je hloubka rybníka dosahuje 1,8 metru.
Malý Chobot bude po obnově ponechán především přírodě a živočichům, kteří v něm žijí. Velký Chobot bude nadále sloužit k chovu ryb. Rybářství Litomyšl v něm chová například kapry, amury a líny.
Celkové náklady na úpravy činily 10,26 milionu korun. Město na projekt získalo dotaci 6,2 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Původní rozpočet počítal s náklady kolem 17 milionů korun.