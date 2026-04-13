„S Martinem Netolickým jsme se domluvili na spolupráci, protože máme podobný pohled na to, jak má politika fungovat. Nejde o ideologii, ale o schopnost věci normálně řešit,“ uvedl zakladatel hnutí Naše Česko Martin Kuba, který loni v listopadu opustil ODS.
Kuba i bývalý sociální demokrat Netolický patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější politiky ve svých regionech. V posledních krajských volbách v září 2024 získal Netolický téměř 8 tisíc preferenčních hlasů, což bylo nejvíce v Pardubickém kraji. Kuba ještě jako lídr ODS obdržel 38 544 preferenčních hlasů.
Prvním konkrétním krokem bude podle obou politiků spolupráce značek MY a Naše Česko v letošních komunálních volbách v Pardubickém kraji.
„Byli jsme spolu v kontaktu od prosince, kdy jsem poprvé možnou kooperaci podrobně rozebírali. Jsme připraveni na spolupráci, která může začít fungovat už letos v případě komunálních a senátních voleb. Pokud bude vše fungovat, tak bychom mohli společně kandidovat v parlamentních volbách v roce 2029. Máme podobný politický styl, nemáme rádi demagogii, raději věcně řešíme problémy. V tom jsme stejní a proto si také v politice rozumíme, byť to někoho může překvapit. Každý máme jinou politickou minulost,“ uvedl pro iDNES.cz hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zvolený za 3PK.
Podle jihočeského hejtmana Kuby zůstává dost času do sněmovních voleb v roce 2029. „Postupně budeme představovat další osobnosti a experty, kteří budou stát za konkrétními tématy. Nechceme nic uspěchat ani stavět tým jen na v uvozovkách mediálních hvězdách. Chceme tým reálných lidí, kteří mají za sebou uvěřitelné příběhy a výsledky,“ řekl Kuba.
Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru.
Netolický odešel ze sociální demokracie loni v červnu. Impulsem bylo rozhodnutí tehdejšího předsednictva SOCDEM podepsat memorandum o spolupráci ve volbách do Sněmovny s politickým hnutím Stačilo!, ve kterém figurují komunisté. Patří k nejdéle sloužícím hejtmanům, nejdříve kandidoval za ČSSD, v posledních dvou krajských volbách za uskupení 3PK.
Hnutí Naše Česko se začalo objevovat v celostátních průzkumech volebních preferencí. V průzkumu STEM pro CNN Prima News, která výsledky zveřejnila v březnu, mělo 3,7 procenta. Podle aktuálního volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi by mělo Naše Česko tři procenta hlasů.