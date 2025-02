Svitavy nemají ředitelky do mateřských škol, čeká je sloučení se základkami

Sehnat dnes ředitele mateřské školy je mnohde těžký úkol. Například ve Svitavách v Mateřské škole Milady Horákové již proběhlo několik kol konkurzního řízení. Naposledy byla v rámci konkurzů v lednu loňského roku jmenována nová ředitelka, aby v březnu téhož roku podala rezignaci a před létem ze školky definitivně odešla. Ačkoli město hledalo dál, nikoho se najít nepodařilo.

„Měli jsme vypsat pátý konkurz na obsazení místa ředitele mateřské školy. Když jsme byli před vypsáním dalšího kola výběrového řízení a přišla nám rezignace ředitelky z další školky, řekli jsme dost,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Spojí se s nejbližšími

Radnice se rozhodla dvě mateřské školy sloučit s nejbližšími základními školami. Konkrétně od 1. září bude Mateřská škola Milady Horákové sloučena se Základní školou Riegrova a Mateřská škola Marie Majerové bude pod Základní školou Náměstí míru.

Podle Šimka, který byl pět let ředitelem základní školy, nezájem o vedení předškolských zařízení spočívá nejen ve vysoké administrativní zátěži, která je na ředitele škol kladena, ale projevuje se i tím, že platy ve školství stouply a učitelé jsou spokojeni.

„Všichni si začínají vážit volného času, svých aktivit. Jít dělat ředitele je svým způsobem oběť. Učitel v mateřské škole si dnes vydělá průměrně okolo 42 tisíc korun, ředitel dostane v základu o 12 tisíc korun víc, ale je na něj kladena větší zátěž, zodpovědnost a je zahlcen neskutečným papírováním. Objednává kominíka, revizáka, řeší neschopenky a podobně. Pracovníci obzvlášť v mateřských školkách, kde není povinnost mít vysokoškolské vzdělání, se odmítají obětovat. A já se jim ani nedivím,“ říká Šimek.

Novela zákona přinese do škol změny

Záměr sloučit školská zařízení by přitom dřív nebo později přišel. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo do Poslanecké sněmovny novelu školského zákona, kde navrhuje, že každá škola bude muset mít 180 žáků za poslední tři roky. A to školka v ulici Marie Majerové ani v ulici Milady Horákové nesplňuje. Změny se týkají pouze obcí s více školami.

„Pro zřizovatele škol je předpokládanou výhodou snazší správa škol díky nižšímu počtu spravovaných subjektů, lepší přehled o zápisech dětí a žáků a kapacitách škol a usnadnění organizace spádovosti škol. Pro děti a jejich rodiče může být výhodou snazší přechod mezi mateřskou a základní školou, pokud dojde v obci k jejich spojení,“ sdělila mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.

Slučování, které kritizuje Sdružení místních samospráv (SMS), Svaz měst a obcí či Asociace ředitelů základních škol, podle navrhovatelů novely umožní větší možnost profesního rozvoje pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemného sdílení praxe a metodické podpory a navázaných externích partnerství i vyšší úrovně odborné podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé se také budou moci více odborně specializovat a profitovat ze zastupitelnosti v případě nutných absencí nebo dalšího vzdělávání.

„V době, kdy končí baby boom a na základních školách opět začne boj o žáka, tak mít svojí mateřskou školu znamená, že můžu spoustu energie věnovat dítěti a až rodiče začnou uvažovat, kam s dítětem dál pokračovat, tak aby pokračovalo v rámci stejné instituce. Je to obrovská příležitost pro tu školu makat na tom, aby školka byla výkladní skříní a ten rodič věděl, že má smysl v rámci stejné školy pokračovat,“ dodal Šimek.

Na výběr základní školy nemá sloučení vliv

Žák se podle něj nemá připravovat na školu, ale škola se má připravovat na žáka. „Pro dítě i pro školu je to ideální. Škola může s dítětem spolupracovat už v mateřské škole a dítě bude mít na školu pozvolný a přirozený přechod,“ uvedl. Dá se čekat, že školy čeká intenzivnější spolupráce v mimoškolských aktivitách i ve vzájemné pomoci.

Svitavy tímto způsobem už v roce 2012 sloučily mateřskou školu na Pražské ulici se Základní školou Sokolovská.

Rodiče však mohou být klidní. Sloučení mateřinky s danou základní školou neznamená, že dítě musí do konkrétní školy i nastoupit. Rodiče si budou moct vybrat základku podle svého uvážení, tedy i jinou než spádovou.

Sloučení také neznamená, že mateřské školy přijdou o jedno tabulkové místo. V obou školkách se jedna z dosavadních učitelek stane od září zástupkyní ředitele na základní škole a v každé školce pak budou muset hledat dvě nové učitelky.