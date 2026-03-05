Maxijedlík opět zabodoval. Tentokrát s vlastním uzeným

  7:53
Maxijedlík Jaroslav Němec z Bystrého si připsal další vítězství. Tentokrát to ovšem nebylo díky pojídání.

Maxijedlík Jaroslav Němec uspěl v soutěži o nejlepší uzené. | foto: Ivo Ryšavý

Ačkoli jindy sbírá úspěchy v roli jedlíka, teď se prosadil i jako výrobce. Na Slavnostech moravského uzeného na hradě Veveří dokázal vyhrát soutěž o nejlepší uzené.

„V soutěži bylo 9 vzorků. Hlasovali lidi z davu, takže nikdo nevěděl, čí je vzorek. O to víc mě to těšilo.Tentokrát jsem to opravdu nečekal, konkurence byla velká, ale vyšlo to a jsem za to rád,“ pochvaloval si Jaroslav Němec.

Pár dní předtím si ve své klasické roli jedlíka připsal další zářez na pažbu v Miroticích, kde spořádal dvoukilovou kachnu, devět knedlíků a tři druhy zelí.

5. března 2026

