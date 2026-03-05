Ačkoli jindy sbírá úspěchy v roli jedlíka, teď se prosadil i jako výrobce. Na Slavnostech moravského uzeného na hradě Veveří dokázal vyhrát soutěž o nejlepší uzené.
„V soutěži bylo 9 vzorků. Hlasovali lidi z davu, takže nikdo nevěděl, čí je vzorek. O to víc mě to těšilo.Tentokrát jsem to opravdu nečekal, konkurence byla velká, ale vyšlo to a jsem za to rád,“ pochvaloval si Jaroslav Němec.
Pár dní předtím si ve své klasické roli jedlíka připsal další zářez na pažbu v Miroticích, kde spořádal dvoukilovou kachnu, devět knedlíků a tři druhy zelí.