Auto pro patnáctileté jelo po úpravě rychleji, mladík v něm neměl co dělat

O nezvyklém případu informovali pardubičtí strážníci. Na řidiče by těžko přišli, kdyby zrovna neměřili v Husově ulici. Tam je maximální povolená rychlost omezena na 40 kilometrů v hodině.

Za volantem moped auta seděl řidič ve věku 17 let, což legislativa umožňuje. „Řidičské oprávnění, které předložil, umožňuje řidiči mladšímu 18 let řídit vozidlo do maximální konstrukční rychlosti 45 kilometrů v hodině. Taková vozidla na trhu skutečně existují,“ sdělil mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Vyvinout vyšší rychlost než 45 km/h nedovoluje u těchto aut z výroby elektronika. Na internetu se však v rozporu s legislativou platnou pro „auta pro patnáctileté“ dají sehnat tzv. power boxy, které po spárování s vozidlem upraví data mezi jednotlivými moduly v motoru a centrální řídící jednotkou tak, že vozidlo jede rychleji.

Za normálních okolností by sedmnáctiletý řidič v moped autě neměl mít možnost rychlost překročit.

Měření radarem ukázalo opak. „Naměřená rychlost vozidla byla 51 kilometrů v hodině i po odečtení tolerance. A to byla rychlost, které automobil vůbec dosáhnout neměl. Při následné kontrole dokladů pak vyšlo najevo, že na zastaveném vozidle byla provedena nepovolená konstrukční úprava za účelem dosažení vyšší rychlosti,“ dodal Sejkora.

Mladík, který se už zřejmě nemohl dočkat plnohodnotného auta, tak neměl za volantem co pohledávat. Případ si k dalšímu řešení převzala Policie České republiky a automobil skončil v rukou soudního znalce. Ten sestaví odborný posudek k provedeným úpravám. Mladému muži pak kromě pokuty za přestupek může hrozit i to, že o řidičský průkaz AM přijde nadobro.