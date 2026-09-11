Měsíc v pondělí zakryje Venuši, k pozorování je vhodný menší dalekohled

V pondělí bude možné na denní obloze sledovat, jak Měsíc postupně překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý astronomický úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějším pozorovatelům s malými dalekohledy. Úkaz se odehraje kolem poledne a v odpoledních hodinách nízko nad jihovýchodním obzorem, uvedl v tiskové zprávě astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
"Ačkoliv jde o úkaz na denní obloze, na čistém nebi by mohl být vidět i pouhýma očima, neboť Venuše se dá najít i na blankytném nebi za denního světla, pokud bude čistý vzduch. Pochopitelně použití malého dalekohledu podívanou znásobí. Na své si přijdou především fotografové a majitelé větších přístrojů, kteří si jev budou moci zaznamenat v plné kráse třeba i na video," řekl Horálek.
Venuše bude na nebi západně od Slunce a díky své fázi bude připomínat srpek Měsíce. Obě tělesa tak budou možná pozorovat jako dva nápadné nebeské srpky na modré denní obloze. Nejzajímavější okamžik nastane ve chvíli, kdy Měsíc Venuši zakryje. Zákryt se odehraje za neosvětlenou částí měsíčního okraje, takže v dalekohledech bude možné sledovat postupné zmizení Venušina srpku za siluetou Měsíce.
Ještě působivější bude výstup Venuše. Obě tělesa už budou výše nad obzorem, a pokud bude čistý vzduch, nabídnou výrazně lepší podmínky k pozorování. Krátce po skončení zákrytu se navíc oba srpky objeví těsně vedle sebe. Nejfotogeničtější okamžik celé události proto nastane krátce před 13:00 SELČ.
Celý úkaz potrvá přes hodinu, samotný vstup Venuše za měsíční okraj a její následný výstup však budou otázkou pouhých desítek sekund. V Praze Venuše za měsíční okraj vstoupí přibližně v 11:33 SELČ a zpoza něj vystoupí kolem 12:41 SELČ. V Bratislavě nastane vstup ve stejný čas, výstup bude přibližně ve 12:43 SELČ. Na dalších místech Česka a Slovenska se časy mohou lišit o několik minut. Přesný časový průběh úkazu pro konkrétní místo lze ověřit například na stránce In-the-sky.org. Pozorování je možné předem nasimulovat také ve volně dostupném astronomickém programu Stellarium.