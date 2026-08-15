Města v Pardubickém kraji drží rezervy, na velké investice využívají i úvěry

Města v Pardubickém kraji v posledních letech investovala stovky milionů korun, způsob financování se ale liší. Zatímco Pardubice svůj dluh snižují, Chrudim využívá na velké projekty úvěr a Ústí nad Orlicí splácí starší půjčky. Svitavy kombinují úspory s novým úvěrem. Vyplývá to z vyjádření představitelů měst a dat společnosti CRIF.
Zatímco celostátní průměr příjmů na obyvatele vloni dosáhl 37.658 korun, v Pardubickém kraji to bylo 35.934 korun. Samosprávy rozdíl částečně vyrovnávaly dotacemi a využíváním úvěrů. V souhrnném finančním ratingu se region umístil na pátém místě v ČR.
Obce v kraji k roku 2025 nahromadily úspory ve výši 60 procent svých ročních příjmů. Zároveň však vykazovaly druhou nejvyšší míru zadlužení v zemi, průměrný dluh činil 7707 korun na obyvatele.
Pardubice podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého (Žijeme Pardubice) v letech 2022 až 2025 snížily zadlužení o více než 237 milionů korun. S příjmem 36.400 Kč na obyvatele překračují krajský průměr. Dluh letos činí zhruba 7900 korun na obyvatele. "Někdy je lepší si vzít výhodný úvěr než investici odkládat, protože její odložení může díky inflaci znamenat její zdražení," uvedl Rychtecký. Pardubice například připravují stavbu základní školy zhruba za miliardu korun.
Chrudim měla na konci loňského roku úspory 502 milionů korun a dluh 173 milionů, což je 7344 Kč na obyvatele. Dluh vzrostl především kvůli úvěru na velké investice, zejména sportovní halu. "I přes zadlužení město plní zákonné limity, jeho poměr dluhu k průměru příjmů za poslední čtyři roky činí 22 procent, přičemž limit je 60 procent. Zadluženost je však faktorem, který město sleduje z hlediska budoucí investiční kapacity," řekl starosta František Pilný (ANO).
Ústí nad Orlicí v letech 2022 až 2025 nový úvěr nevyužilo a dluh snížilo na 124 milionů korun. Běžné příjmy se městu dařilo doplňovat dotacemi v celkové výši téměř 140 milionů korun. Mezi největší investice patří obnova parku u Roškotova divadla nebo modernizace sportovního areálu. "Současná úroveň dluhu je dlouhodobě udržitelná, i proto je město připraveno v druhé polovině letošního roku zahájit čerpání nového úvěru ve výši 140 milionů korun na stavbu nového pavilonu domova důchodců," řekl starosta Petr Hájek (Oušťáci).
Ve Svitavách tvořily podle starosty Davida Šimka (Sdružení pro Svitavy) kapitálové výdaje v posledních dvou letech kvůli velkým projektům přibližně polovinu rozpočtu. Město investice financovalo z úspor z minulých let i nového úvěru 100 milionů korun. Výdaje na dluhovou službu se podle starosty dlouhodobě pohybují mezi dvěma a třemi procenty.
"Na finanční situaci obcí se podepisuje dlouhodobě nevalorizovaný příspěvek na výkon státní správy, nevhodně nastavené rozpočtové určení daní a přenos dalších agend na obce, což vede k nárůstu mandatorních výdajů. V kombinaci s omezeným množstvím dotačních programů, které byly letos vládou vypsány, lze očekávat, že v dalších letech budou mít obce méně prostředků na kapitálové investice," řekl Šimek.