Město Králíky na Orlickoústecku usiluje o získání titulu Historické město roku

Město Králíky na Orlickoústecku usiluje o titul Historické město roku. Krajským vítězem se již stalo, celostátní výsledky se budou vyhlašovat 16. dubna v Praze. Historické jádro města je místem, kde se téměř zastavil čas, až na některé projekty z druhé poloviny 20. století, které svým zásahem nebyly vhodné, uvedlo vedení Králík v přihlášce do soutěže.
Městská památková zóna Králíky zahrnuje původní historické jádro městského osídlení ze 16. století a alejí s kaplemi se propojuje s barokním poutním areálem v části Dolní Hedeč. Dominantou zóny je Velké náměstí, na kterém je 12 prohlášených kulturních památek. Jedná se o měšťanské domy, kašnu, faru a kostel svatého. Archanděla Michaela. Z náměstí souběžně vedou ulice Valdštejnova a Dlouhá s pohledovými vazbami na poutní areál. Obě ulice ústí do Malého náměstí, dále zóna pokračuje ulicí Karla Čapka s hlavní pohledovou osou ke vstupní bráně do aleje vedoucí k poutnímu areálu na Hoře Matky Boží v Dolní Hedči. Ten byl v roce 2018 prohlášen národní kulturní památkou. Alej k němu získala v roce 2923 ocenění Alej roku. Má dominantní vstupní bránu a lemuje ji osm kaplí.
Město se podle svých finančních možností snaží každý rok opravovat, udržovat a restaurovat nejenom objekty ve svém vlastnictví, ale vyčleňuje příspěvky i pro další vlastníky. Z Fondu památkové péče města Králíky mohou majitelé nemovitostí v zóně žádat o příspěvek na údržbu. Každý rok radnice vyčleňuje pro tyto účely 200.000 korun, stejnou částku poskytuje každoročně církvi, z toho polovinu duchovní správě poutního místa a polovinu římskokatolické farnosti Králíky na údržbu a opravu jejich objektů.
Město je vlastníkem 19 kulturních památek, v památkové zóně je jich celkem 34. Například v roce 2024 se z programu zrestaurovala socha svatého archanděla Michaela v křižovatce ulice Karla Čapka a pilíř s oboustranným reliéfem Nejsvětější Trojice korunující Pannu Marii, který je součástí poutního areálu Hora Matky Boží a nachází se poblíž vstupní brány v dolní části aleje. Vloni město nechalo zrestaurovat historické vstupní dveře do radnice na Velkém náměstí, další akcí byla výměna střešního pláště a klempířských prvků do dvorní části Městského muzea.