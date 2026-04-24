Město Pardubice investuje do záchrany historické hrobky rodiny barona Krause

Město Pardubice podpoří obnovu hrobky rodiny Krausových na Starém hřbitově. Chce zachovat její historickou i architektonickou hodnotu, řekl ČTK náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice). Nejznámějším členem rodiny byl baron Artur Kraus, popularizátor astronomie, mecenáš umění, průkopník letectví a tenisu, sportovec, šachista i hudebník.
Na opravu hrobky město přispěje dotací 50.000 korun. "Plánovaná oprava se zaměří na havarijní stav střešní krytiny o ploše přibližně 60 metrů čtverečních. Součástí prací bude také obnova poškozeného ozdobného kování na štítu hrobky, která je významným architektonickým prvkem," řekl Rychtecký.
Hrobka rodiny Krausů patří k dominantám pardubického Starého hřbitova. Kvůli rozpadající se střešní krytině do objektu zatéká, což ohrožuje jeho konstrukci i historickou hodnotu. Obnova bude hotová do letošního listopadu, uvedl náměstek.
Rodina Krausů patřila mezi významné měšťanské rodiny spojené s rozvojem Pardubic v 19. a na počátku 20. století. Krausovi byli spojeni především s podnikáním, vzděláváním a veřejným působením, ale také s podporou kulturních a technických aktivit. Rodina patřila k úřední šlechtě.
Nejznámější členem rodiny byl baron Artur Kraus, zakladatel první lidové hvězdárny v roce 1912. Žil z dědictví, nemusel pracovat a měl peníze na pořízení řady novinek. Někdy se mu přezdívá český Jára Cimrman, protože šíře jeho zájmů byla na svoji dobu neobvyklá. Kraus stál u založení Astronomické společnosti v českých zemích a patřil k prvním astronomům v Rakousku-Uhersku, kteří své poznatky systematicky zpřístupňovali veřejnosti. Vlastnil astronomickou observatoř, kde pořádal prohlídky a věnoval se především pozorování Slunce a zakreslování sluneční aktivity.
Jako mecenáš umění přispěl například na stavbu Východočeského divadla. Traduje se historka, že byl opomenutý mezi hosty při slavnostním otevření, což vedlo k tomu, že jeho vztahy k určité části společnosti ochladly. Do divadla prý už nikdy nevstoupil.
Zasloužil se také o rozvoj v tenisu v českých zemích, plány na tenisové hřiště si nechal přinést Wimbledonu. V jeho postavení nebylo obvyklé sportovat, ale protože chtěl utužovat zdraví, vyjížděl kočárem za město, kde se převlékl do vhodnějšího oblečení, a běhal za ním. Zpátky se vracel v kočáře zase oblečený, jak se na gentlemana slušelo. "Artur baron Kraus byl menší postavy a neobyčejně pohyblivý. Nebylo snad ani jedno odvětví sportu, o které by se nezajímal," píše se o něm na stránkách projektu Pardubický Slavínu, který eviduje významné osobnosti pohřbené na různých pardubických hřbitovech.
Kraus byl také u počátků českého letectví, dělal letového inženýra Janu Kašparovi. Díky této spolupráci se Kašparovi podařilo jako prvnímu Čechovi vzlétnout na upraveném letounu Blériot a uskutečnit průkopnické lety.