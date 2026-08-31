Městská knihovna v České Třebové ode dneška funguje v nové budově. Je v areálu bývalé svářečské školy, který Třebová dříve získala. Objekt má posílit úlohu městské knihovny v kulturním a komunitním životě města, je bezbariérový a přístupný všem cílovým skupinám.
Knihovna má podle představ radnice nabízet různorodé služby. Knihovnická kapacita se výrazně zvýšila, budova má i studovnu, přednáškový sál a místnost pro vzdělávání dětí. Moderní budova také počítá s využíváním dešťové vody.
Knihovna vznikla v areálu bývalé svářečské školy, kde stál objekt, který byl prázdný od roku 2014 a dřív ho užívala Univerzita Pardubice. Budovu koupila městská firma TEZA a později ji převzalo město.
Práce začaly na jaře roku 2024, radnice předtím nechala zbourat bývalé dílny a trafostanici. Školní budova podstoupila celkovou rekonstrukci, stavební firma k ní přistavěla novou část. Letos koncem zimy začala instalace vnitřního vybavení, během léta se knihovna a její knihovní fondy stěhovaly do nových prostor. Náklady dosáhly zhruba 130 milionů korun. Z dotací město dostane 85 procent uznatelných nákladů.
"V roce 2025 jsme měli 2459 registrovaných čtenářů, z toho 808 dětí do 15 let, a zaznamenali jsme více než 143.000 návštěv včetně on-line služeb. Náš fond čítá přibližně 100.000 knihovních jednotek a do nové budovy jsme přestěhovali zhruba 80.000 knih," uvedla Gabriela Boháčková, ředitelka Městské knihovny Česká Třebová. Veřejné knihovnictví má v České Třebové tradici delší než 160 let. Jeho počátky sahají do roku 1863, kdy ve městě vznikl Čtenářský spolek s vlastní knihovnou.
Předchozí budova městské knihovny ve Smetanově ulici už svému účelu nevyhovovala. Měla nedostatečné prostory a nebyla bezbariérová. Po jejím uvolnění by ji město mohlo například celou pronajmout, má výhodnou polohu v centru. Již nyní část přízemí slouží bance.