Městské muzeum a galerie Polička v neděli otevře výstavu Orbis Pictus Play

Městské muzeum a galerie Polička v neděli otevře hravou výstavu Orbis Pictus Play. Interaktivní expozice inspirovaná dílem Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce nabídne prostor k tvoření, hraní a objevování. Projekt vznikl pod uměleckým vedením Petra Nikla ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními výtvarníky. Instalace také představí soubor originálních grafik z Niklovy autorské knižní a ilustrátorské tvorby, uvedla Tereza Hladká z muzea.
Interaktivní výstava podle ředitelky muzea Pavly Juklové svým celkovým pojetím i prostřednictvím jednotlivých optických, zvukových a pohybových objektů podněcuje fantazii, inspiruje, vybízí ke hře a tvořivému poznávání současného umění. "Je to místo pro nekonečnou zábavu, které můžete prozkoumat prostřednictvím všech smyslů," uvedla Juklová.
Vizuálně poutavé trojrozměrné objekty netypických tvarů, vyrobené z tradičních i méně obvyklých materiálů, zaujmou svou originalitou. Některé lze rozeznít, rozpohybovat, jiné nabízejí hru se světlem, stíny nebo vodou. Podněcují hravost, rozvíjejí fantazii, probouzejí kreativitu i chuť tvořit.
Orbis Pictus Play je součástí mezinárodního projektu putovních výstav autorů Jiřího a Radany Waldových, umělecky koncipovaných výtvarníkem Petrem Niklem, který je také autorem některých vystavených objektů. Na výstavě jsou zastoupeni další čeští i zahraniční umělci jako Milan Cais, Michael Delia, Martin Janíček, Ondřej Janoušek, Jiří Konvrzek, Petr Korecký, Jaroslav Kořán, Petr Lorenc, Ondřej Puchta, Quido Sen a Ondřej Smeykal.
Výstava Orbis Pictus Play je inspirovaná myšlenkami Jana Amose Komenského. Jako jeden z prvních pochopil, že nejpřirozenějším způsobem učení a objevování světa je hra, která může inspirovat, rozvíjet tvořivost a podněcovat touhu po poznání. Proto je celá instalace koncipována jako umělecké hřiště, kde mohou všichni bez ohledu na věk, zkušenosti nebo schopnosti vytvářet a svobodně oživovat vystavená díla a být tak jejich spoluautory.