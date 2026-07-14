Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích čeká rekordních 5000 hráčů

Mezinárodní festival šachu a her Czech Open přivítá v Pardubicích od 16. července do 2. srpna přibližně 5000 startujících. Zájem hráčů o některé soutěže roste, organizátoři proto očekávají rekordní či velmi silné obsazení vybraných turnajů. Po několika letech se festival vrací zpět na zimní stadion, kde se konal v minulosti. Kvůli pandemii covidu byl od roku 2019 v centru Ideon. Novinářům to dnes řekli pořadatelé.
"Účast bude výrazně vyšší než v loňském roce. Odhadujeme, že celková účast vzroste přibližně o 15 až 20 procent," řekl zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.
Nárůst pořadatelé připisují několika faktorům. Významnou roli hraje především letošní mistrovství Evropy mládežnických družstev, které přivede další účastníky. Roste také obliba turnaje družstev, do něhož se letos zapojí 65 čtyřčlenných týmů.
Na turnaje tradičně přijíždějí také zahraniční hráči. Pořadatelé evidují nárůst především z Polska, přijedou ale i účastníci z Německa, Indie nebo Jižní Koreje. "Zastoupení budou mít i vzdálenější země, i když už nejde o početné výpravy. Na festival dorazí hráči například z Mexika, Brazílie, Nového Zélandu, Austrálie, Singapuru nebo Jihoafrické republiky. Celkem by měli účastníci přijet z více než 50 zemí světa," řekl Laušman.
V hlavním velmistrovském šachovém turnaji se letos představí například dvojnásobný vítěz Czech Open Anton Korobov, který bude nasazenou jedničkou. O prvenství se ale budou chtít ucházet i čeští hráči, mezi nimi mezinárodní mistr Jan Vykouk nebo bývalý vítěz Czech Open Jiří Štoček.
"Náš festival nabízí širokou škálu turnajů pro různé skupiny hráčů podle výkonnosti, věku i herního stylu. Účastníci si mohou vybrat klasické šachové turnaje, zkrácená tempa hry nebo například šachový maraton, který probíhá 24 hodin bez přestávky. Každý si tak může najít soutěž, která mu vyhovuje, a zároveň má možnost potkat či sledovat nejlepší hráče," řekl Laušman.
Součástí festivalu budou také turnaje ve hrách go, dámě, piškvorkách, gomoku, sudoku a dalších logických disciplínách. Divácky atraktivní je skládání Rubikovy kostky. Festival nabídne také mankalové hry, které mají silnou tradici například ve střední Asii nebo Africe. V zemích jako Kazachstán či Kyrgyzstán se některé varianty hrají o vysoké odměny, kdy hlavní cena může být nový automobil, řekl ředitel festivalu Jan Mazuch. "Novinkou letošního ročníku bude také strategická hra Hive pro dva hráče. Jsme zvědaví, jaký zájem mezi účastníky vzbudí," dodal Mazuch.