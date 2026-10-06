MfD: Opoziční zastupitel Kamenné Horky může kandidovat, jeho trvalý pobyt platí

Autor: ČTK
  10:21aktualizováno  10:21
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Krajský úřad v Pardubicích zrušil červencové rozhodnutí starostky Kamenné Horky na Svitavsku Lucie Podborské (Sdružení nezávislých kandidátů), jímž zrušila trvalý pobyt v obci zastupiteli Ivanu Ulehlovi. Podle Ulehly tím chtěla zabránit jeho kandidatuře za opoziční uskupení Veřejné zájmy občanů v letošních komunálních volbách. Odvolal se proto ke krajskému úřadu, který rozhodl, že postup starostky byl nezákonný a mohl být motivovaný snahou zabránit Ulehlovi v kandidatuře, uvedl v dnešním vydání deník Mladá fronta Dnes. Deníku i ČTK se starostka odmítla k věci vyjádřit.

Ulehla čtvrt století bydlel ve Svitavách, ale z Kamenné Horky pochází a dokončuje tam rodinný dům. Trvalý pobyt má nahlášený v obecním bytě, kde žije jeho otec.

Jako důvod zrušení trvalého pobytu starostka letos v červenci mimo jiné uvedla, že Ulehla byt v obecním domě fakticky neužívá a že při přihlášení k trvalému pobytu byly uvedeny nepravdivé důvody. Ve svém rozhodnutí se opírá o vyjádření, které Ulehla pronesl na zastupitelstvu loni v prosinci, když se odmítl podílet na zaplacení čištění ucpaného odpadu a nové kanalizační přípojky u bytu, kde má nahlášen trvalý pobyt, protože se tam nezdržuje.

Krajský úřad nyní rozhodnutí obce pravomocně zrušil a řízení zastavil. Zákon totiž nevyžaduje, aby člověk v objektu, kde má trvalý pobyt, skutečně bydlel. Samotné faktické neužívání bytu totiž ještě neznamená, že zaniklo právo byt užívat.

Podle krajského úřadu byl postup starostky nezákonný a řízení nemělo být vůbec vedeno. Ve všech klíčových bodech dal přitom námitkám z Ulehlova odvolání za pravdu. Ulehla neměl možnost se před vydáním rozhodnutí seznámit s podklady ve spise a vyjádřit se k nim. Obec také neprokázala, jaké konkrétní nepravdivé údaje měl při přihlášení k trvalému pobytu v roce 2023 uvést, ačkoli jejich nepravdivost uvedla jako jeden z důvodů svého rozhodnutí. Za nezákonný označil kraj také postup obce, která mu jako nové místo trvalého pobytu určila adresu domu ve Svitavách, který z poloviny vlastní.

Úřad také uvedl, že sdílí Ulehlovu obavu, že snahou starostky není dosažení souladu se zákonem, ale spíše vyřazení odvolatele z volební soutěže. Členem obecního zastupitelstva se může stát jen občan s trvalým pobytem v dané obci. Ulehla znovu kandiduje za opoziční uskupení Veřejné zájmy občanů.

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