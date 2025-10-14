Černý pasažér napadl revizorku. Když si chtěla zavolat pomoc, zničil jí telefon

Černý pasažér pardubické MHD napadl revizorku a srazil ji k zemi. Žena se snažila zavolat na tísňovou linku, ale během hovoru jí agresor vytrhl telefon z ruky a poničil jej. Snažil se sice před policisty schovat, ale nakonec skončil v poutech.

Incident se stal minulý pátek. Operační středisko Městské policie Pardubice přijalo hovor na tísňovou linku od revizorky pardubického dopravního podniku, která se snažila si zavolat pomoc při napadení černým pasažérem. Ten ji předtím srazil k zemi a zranil ji.

„Křik ženy volající o pomoc ale v telefonu náhle utichl, pachatel jí totiž vyrval přístroj z ruky,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Útočníka strážníci našli po hodině ukrytého v křoví, skončil v poutech. (10. října 2025)

Tou dobou už byly na cestě dvě hlídky strážníků, útočník se však dal na útěk. Jednalo se o 54letého Slováka bez domova, který se snažil ukrýt v prostorách bývalého autobusového nádraží.

„Hlídka nakonec hledaného muže našla zhruba po hodině schovaného v křoví. Od začátku tvrdil, že je v právu, protože prý revizorce hrozil násilím už při výstupu z autobusu, a ta jej nadále sledovala,“ popsal Sejkora. Muže si nakonec převzala Policie ČR.

„Naši revizoři jsou školeni na to, aby maximálně předcházeli fyzickým konfrontacím. V žádném případě nedošlo k tomu, že by revizorka muže jakkoli omezovala v pohybu,“ uvedla k incidentu vedoucí střediska zákaznických služeb Dopravního podniku města Pardubice Marcela Jirásková.

Malým školákům a učitelce nadával u zastávky feťák, pomohl jim popelář

Průmyslová kamera zachytila několik svědků, které poškozené opět nepomohli, podobně jako v nedávném případě, kdy narkoman ohrožoval učitelku a jejích 11 žáků základní školy.

„Napadené ženě nikdo nepřišel na pomoc, ani jsme od nikoho neobdrželi telefonát, který by incident oznámil. Zápasící dvojici přitom zcela určitě dva lidé natáčeli na telefon,“ dodal Sejkora.

