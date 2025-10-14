Incident se stal minulý pátek. Operační středisko Městské policie Pardubice přijalo hovor na tísňovou linku od revizorky pardubického dopravního podniku, která se snažila si zavolat pomoc při napadení černým pasažérem. Ten ji předtím srazil k zemi a zranil ji.
„Křik ženy volající o pomoc ale v telefonu náhle utichl, pachatel jí totiž vyrval přístroj z ruky,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Tou dobou už byly na cestě dvě hlídky strážníků, útočník se však dal na útěk. Jednalo se o 54letého Slováka bez domova, který se snažil ukrýt v prostorách bývalého autobusového nádraží.
„Hlídka nakonec hledaného muže našla zhruba po hodině schovaného v křoví. Od začátku tvrdil, že je v právu, protože prý revizorce hrozil násilím už při výstupu z autobusu, a ta jej nadále sledovala,“ popsal Sejkora. Muže si nakonec převzala Policie ČR.
„Naši revizoři jsou školeni na to, aby maximálně předcházeli fyzickým konfrontacím. V žádném případě nedošlo k tomu, že by revizorka muže jakkoli omezovala v pohybu,“ uvedla k incidentu vedoucí střediska zákaznických služeb Dopravního podniku města Pardubice Marcela Jirásková.
