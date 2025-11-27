Oslava Mikuláše na kolejích. Parní krásky doprovodí speciální historické vlaky

Autor: lat
  15:32
Velkým množstvím Mikulášů, čertů a andělů se to bude už o tomto víkendu hemžit na mnoha vlakových zastávkách a ve stanicích na Orlickoústecku a Svitavsku. V oblacích kouře a páry budou mikulášské družiny doprovázet historické vlaky vedené parními kráskami.
Mikulášský vlak ve Svitavách (3. prosince 2017)

Mikulášský vlak ve Svitavách (3. prosince 2017) | foto: Radek Latislav, 5plus2.cz

Mikulášská jízda s parní lokomotivou 464.202 Rosnička na trati Choceň – Vysoké...
Mikulášská jízda s parní lokomotivou 464.202 Rosnička na trati Choceň – Vysoké...
Mikulášská jízda s parní lokomotivou 464.202 Rosnička na trati Choceň – Vysoké...
Mikulášská jízda s parní lokomotivou 464.202 Rosnička na trati Choceň – Vysoké...
16 fotografií

Mikulášské vlaky vyjedou hned na třech trasách zároveň. V sobotu si zájemci musejí promyslet, zda jim bude stačit krátké svezení, nebo si budou chtít užít s pekelníky celodenní jízdu.

Chornický železniční klub totiž už po několikáté připravil tradiční Mikulášskou jízdu zvláštního vlaku vedeného parní lokomotivou Němka 555.0153 z roku 1944. Na celodenní štaci bude historickými vozy provázet Mikuláš s čertem, kteří hodným dětem nadělí malý dárek a zlobivým uhlí z lokomotivy.

Kam vyjedou parní vlaky s Mikulášem
a čerty

sobota

  • Rosnička 464.202
    Choceň – Vysoké Mýto
  • Němka 555.0153
    Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Svitavy – Skalice nad Svitavou – Boskovice – Chornice – Moravská Třebová – Česká Třebová – Ústí nad Orlicí
  • Hektor T 435.0539
    Česká Třebová – Moravská Třebová – Chornice – Boskovice – Skalice nad Svitavou – Svitavy – Česká Třebová

neděle

  • Rosnička 464.202
    Letohrad – Dolní Lipka

„Parní vlak pojede po okružní trase z Ústí nad Orlicí přes Českou Třebovou, Svitavy, Letovice, Skalici nad Svitavou, Boskovice, Chornice, Moravskou Třebovou, Mladějov na Moravě, Českou Třebovou a svoji 147 kilometrů dlouhou jízdu ukončí v Ústí nad Orlicí,“ sdělil jednatel spolku Marek Říha.

Historická souprava, jejíž součástí bude i bufetový vůz, z Ústí nad Orlicí vyjede v 9:10 a zpět se vrátí v 17:40. V opačném směru na trase Česká Třebová – Chornice – Skalice nad Svitavou – Česká Třebová bude vypraven zvláštní motorový vlak vedený historickou motorovou lokomotivou Hektor T 435.0539. Celodenní jízdenka platná ve všech vlacích vyjde na 800, poloviční na 400 korun.

Ve stejný den další mikulášská družina vyrazí zkontrolovat děti mezi Choceň a Vysoké Mýto, kde bude mikulášský vlak zdobit lokomotiva Rosnička 464.202 ze sbírek Národního technického muzea. Parní vlak uskuteční tři jízdy oběma směry. Z Chocně odjíždí v 8:50, 10:50 a 13:50. Na zpáteční cestu se z Vysokého Mýta vydá v 9:43, 11:43 a ve 14:43.

V prodeji jsou pouze jednosměrné jízdenky bez ohledu na místo nástupu a výstupu. Dospělí cestující za ni zaplatí 120 korun, pro děti od 6 do 15 let se prodávají jízdenky za 60 korun. V Chocni bude ve výpravní budově po celý den otevřeno Muzeum TT modelů.

Kdo nestihne družinu v sobotu, stejný mikulášský parní vlak s bufetovým vozem a drobnými dárky pro děti vyrazí i první adventní neděli na trasu z Letohradu do Dolní Lipky.

Právě v Letohradu trvá tradice mikulášských jízd nejdéle. První oslava Mikuláše na kolejích se zde uskutečnila už v roce 1989.

Na svoji cestu z Letohradu v 10:22 a po zastávkách v Jablonném nad Orlicí a Lichkově historická souprava přijede do Dolní Lipky v 11:10. Po dobrání vody do lokomotivy vyjede na zpáteční cestu v 11:43.

4. prosince 2017

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Na klášterecké městské střední škole studuje prvních deset budoucích zahradníků

ilustrační snímek

Prvních deset studentů studuje od září obor zahradnické práce na Střední a základní škole Petlérská v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Praxe vykonávají v...

27. listopadu 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Bitvu u Slavkova představuje výstava u české ambasády v Paříži

ilustrační snímek

Události 2. prosince roku 1805, kdy se u Slavkova střetla vojska tří císařů, představuje od středy panelová výstava u české ambasády v Paříži. Zhruba po měsíci...

27. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

Na Vysočině jsou místy upravené stopy pro běžkaře, vlekaři zatím vyrábějí sníh

ilustrační snímek

Na Vysočině jsou v některých místech projeté stopy pro běžkaře. Lyžovat se dá u Nového Města na Moravě, kde napadlo deset až 15 centimetrů sněhu, například u...

27. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Bezdružice na Tachovsku připravují zónu se 74 parcelami, má zabránit odlivu lidí

ilustrační snímek

Bezdružice na Tachovsku připravují bytovou zónu se 74 parcelami. Chtějí tak zabránit dlouhodobému poklesu počtu obyvatel. Město už má projekt se stavebním...

27. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEO: Pěsti a kopance do hlavy. Brutální rvačku dětí u školy řeší policie

Pěsti a kopance do hlavy. Brutální rvačku dětí u školy řeší policie

Brutální bitku školáků, k níž došlo poblíž českolipské školy v úterý odpoledne, natočilo jedno z dětí na telefon. Na záznamu je vidět chlapec, jak pěstmi tluče do hlavy dívku schoulenou u plotu,...

27. listopadu 2025  15:02

Pardubická nemocnice zřídila pokoj pro rodiny s hospitalizovanými dětmi

ilustrační snímek

Dětské oddělení Pardubické nemocnice má nový rodinný pokoj. Rodiče v něm mohou být s malým pacientem celou dobu hospitalizace. V provozu bude od 1. prosince,...

27. listopadu 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

V Brně vystavili hračky, oděvy či keramiku z Ústředí lidové umělecké výroby

V BrnÄ› vystavili hraÄŤky, odÄ›vy ÄŤi keramiku z ĂšstĹ™edĂ­ lidovĂ© umÄ›leckĂ© vĂ˝roby

Hračky, oděvy, nábytek či keramiku z produkce Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV) vystavilo Moravské zemské muzeum v Brně. Ústředí se v letech 1945 až 1995...

27. listopadu 2025  13:21,  aktualizováno  13:21

Šilhání i tupozrakost moravských dětí bude řešit nová oční klinika ve Vyškově

Nová oční klinika ve Vyškově je největším lékařským centrem pro dětské pacienty...

Operace šedého i zeleného zákalu, estetické zákroky i všeobecná oční ambulance na jednom místě. Hlavně ale soustředění péče na dětské pacienty. To do Vyškova přinesla nová oční klinika Gemini, která...

27. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Plzeňské divadlo chystá poctu Andrewu Lloyd Webberovi třemi koncerty

ilustrační snímek

Muzikálový soubor plzeňského Divadla J. K. Tyla (DJKT) připravil poctu britskému skladateli Andrewu Lloydu Webberovi. Divadlo uvede tři koncerty, v nichž zazní...

27. listopadu 2025  13:06,  aktualizováno  13:06

Lyžařská sezona v hradeckém kraji začne v pátek na více místech než obvykle

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji v pátek začne lyžařská sezona. V Krkonoších otevřou areály ve Špindlerově Mlýně, na Černé hoře a v Orlických horách u Šerlišského...

27. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Legia Varšava - Sparta: Kde sledovat živě dnešní zápas Konferenční ligy v TV?

Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem...

Pražská Sparta se dnes ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech má na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě a...

27. listopadu 2025  14:45

Zdánlivě přehledné silnice často klamou. Kraj na tom v počtu nehod není dobře

Řidič dodávky narazil do zadní části kamionu s návěsem.

Úsek silnice I/21 u Trstěnic na Chebsku, křižovatka ve Františkových Lázní a křížení silnic na obchvatu Sokolova. To jsou podle Portálu nehod v posledních dvou letech nejrizikovější místa na...

27. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.