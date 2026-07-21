Mikuleč čeká referendum o výstavbě tří větrných elektráren

Obyvatelé Mikulče na Svitavsku budou v říjnu hlasovat o tom, zda souhlasí s výstavbou tří větrných elektráren v katastru obce. ČTK to řekl starosta Josef Dvořák (Za obec krásnější). Téma by si podle něj měli rozhodnout lidé sami v referendu, informace získají z veřejných setkání. Druhé z nich je naplánované na 12. srpna.
"Lidé musí vidět, jaké benefity může projekt přinést, ale zároveň je potřeba otevřeně mluvit i o věcech, které jim mohou vadit. Každý člověk vnímá možné dopady jinak, někdo přichází s věcnými argumenty, jiný třeba s obavami, které se nezakládají na faktech. Důležité je, aby si každý našel vlastní pohled a mohl se podle něj rozhodnout," řekl starosta.
Referendum se koná 9. a 10. října, tedy ve stejném termínu jako komunální volby do obecních a městských zastupitelstev. O investici usiluje skupina Enerconet, elektrárny chce stavět v katastrech obcí Mikulec, Opatovec, Kukle a Opatov. Projekt počítá s instalací turbín s jednotlivým výkonem přesahujícím čtyři megawatty. Turbíny by měly stát minimálně půl kilometru od obytných budov.
Konkrétní umístění bude záviset na majetkoprávním vypořádání a povolovacích procesech. Firma obcím navrhuje pravidelný roční příspěvek ve výši jednoho až 1,25 milionu korun za každou provozovanou turbínu, případně možnost podílu na výnosech z výroby elektřiny nebo platby za využívání obecních pozemků.
Výstavba větrných elektráren v Mikulči se řeší také v době, kdy stát připravoval vymezení takzvaných akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie. Ty mají označit vhodná území, kde by se měly projekty například větrných elektráren povolovat rychleji. Mikuleč se nakonec mezi navrženými akceleračními zónami pro výstavbu větrných elektráren neobjeví. Z původně čtyř zvažovaných lokalit v Pardubickém kraji ministerstvo v aktuálním návrhu počítá pouze se dvěma oblastmi, konkrétně v okolí Trstěnice a Karle. Z návrhu vypustilo také lokalitu u Pomezí.
"Podařilo se nám prosadit, aby naše lokalita z návrhu akcelerační zóny zmizela. Nedávalo nám smysl kácet krásný les, do kterého se v posledních letech investovaly desítky milionů korun, a místo toho tam stavět větrníky několik stovek metrů od obce," řekl starosta.