Tento ojedinělý objekt z dob studené války nabídne v sobotu od 9:00 do 18:00 nabitý hlavní program, jehož základem budou komentované prohlídky s průvodcem.
V areálu bude k vidění pestrá přehlídka vojenské i civilní techniky či polní nemocnice. Sobotní odpoledne navíc zpestří vystoupení spolku Barking Dogs a od 14:00 také oblíbené ukázky pardubické městské policie na koních.
V neděli od 9:00 do 14:00 bude program pokračovat individuálními komentovanými prohlídkami a statickými ukázkami techniky. Vstupné na událost je zcela dobrovolné, všem návštěvníkům se však do terénu důrazně doporučuje pevná obuv.