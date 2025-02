Vilu stavěl načerno, teď ho v ní ruší hluk ze hřiště. S žalobou uspěl u soudu

Majitel známé vily v parku Na Špici Miloš Holeček vyhrál první kolo soudu s radnicí. Vadil mu hluk, který se line ze sportovního hřiště. To je jen pár metrů od jeho honosného sídla.

„Absolutně nechápu, jak ten soud mohl rozhodnout tak, jak rozhodl. Pan Holeček vědomě stavěl načerno v místě, kde se ten hluk dá předpokládat, a teď se brání proti tomu, že tam ten hluk je,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Jeho rozčarování se není co divit. Nebýt totiž samotné radnice, tak vila byla už pěkných pár let rozhrnutá bagry. V květnu 2014 zastupitelé jen o jediný hlas schválili změnu územního plánu, která velký dům s pestrým zázemím zachránila. Tehdy Holečkovi výrazně pomohla právnička Silvie Georgievová, která za svého klienta tvrdě lobbovala v zákulisí.

„Chtěl bych panu Holečkovi pogratulovat k tomu, že si paní Georgievovou najal, protože odvedla profesionální výkon. Za všechno mluví to, kolik zastupitelů přesvědčila, aby úplně změnili názor a hlasovali jinak než před dvěma roky,“ uvedl tehdy zastupitel a náměstek primátorky Martin Bílek.

Nicméně s jídlem roste chuť a Holeček by chtěl více. Dlouhodobě bojuje za to, aby byl v parku větší klid a aby se v něm nepořádaly hlasité akce včetně Sportovního parku. Při něm si dokonce měřil v areálu hladinu hluku. Stalo se tak v roce 2020.

„Bohužel je to další dílek do nekončícího seriálu problémů s panem Holečkem,“ řekl tehdy šéf kanceláře primátora Radim Jelínek.

Jenže muž, kterému v Pardubicích a okolí patří velké množství pozemků a nemovitostí, celou věc nenechal usnout a město zažaloval.

Hluk rozvinul posttraumatický syndrom

A nyní slaví první úspěch. Město Pardubice má totiž podle zatím nepravomocného rozhodnutí okresního soudu zamezit šíření hluku ze sportovního hřiště. Podle rozsudku způsobuje pronikání hluku na pozemek žalobci a jeho manželce zdravotní problémy a rozvinul se u nich posttraumatický syndrom.

„Minimálně od roku 2018 město už vědělo, že tam jsou několikanásobně porušovány hlukové normy. Pan Holeček dokonce i nabídl městu finanční částku, a to jeden milion na přestěhování toho hřiště. Město tohoto ale nevyužilo,“ uvedla pro Českou televizi advokátka Miloše Holečka Hana Mikulecká.

Město se proti verdiktu odvolalo, takže spor nekončí. Zřejmé jenom je, že někdejší benevolence zastupitelů se nyní radnici v nedobrém vrací. „Nyní jsme vlastně lidem vzkázali, že mohou stavět načerno, že se vždy nějak zákon ohne a oni dostanou nakonec potřebná razítka,“ komentoval klíčové hlasování Bílek, který byl stejně jako tehdejší primátorka Štěpánka Fraňková pro odstranění černé stavby.

Naopak třeba bývalí náměstci primátorky Michal Koláček a Jindřich Tauber podpořili Holečka. „Beru to jako podraz. Je to velký projev nevděčnosti. Dnes bych si to samé hlasování hodně rozmýšlel,“ řekl k tomu nyní Jindřich Tauber.

Vila v parku není jediný problém, který Miloš Holeček s radnicí má nebo měl. Třeba v roce 2020 na čas zabrzdil přípravu výstavby severovýchodního obchvatu města. Odvolal se totiž proti vydanému stavebnímu povolení. Holeček si mimo jiné stěžoval, že v projektu chyběly sjezdy na pozemky, které má ve spoluvlastnictví. Namítal také, že územní rozhodnutí na stavbu pozbylo platnost ještě před vydáním stavebního povolení. Podle něj by bylo nejlepším řešením stavební povolení zrušit.

„Město Pardubice obchvat potřebuje. Nezákonné a neplatné stavební povolení řízení minimálně prodlouží, prodraží, nebo zastaví,“ uvedl Holeček v podaném odvolání.

Nakonec se však stavba silnice z Polabin na Dubinu rozjela i přes jeho námitky a odvolání.