Mimořádnou cenu poroty získal dabing PC hry Kingdom Come Deliverance II

Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský výkon v dabingu dnes v Přelouči získali Regina Řandová za roli Marii ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long, Marianne. Mimořádnou cenu poroty získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II. Udílení cen se tradičně konalo v Přelouči na Pardubicku, letos byl 32. ročník.
Zvláštní cenu poroty za dětský dabingový výkon do 15 let dostal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Cenu za mimořádné dabingové zpracování audiovizuálního díla dostal film Bláznivě v režii Richarda Wágnera. Snímek vyrobilo Studio Budíkov pro společnost Film Europe. Za dabingové zpracování televizního seriálu má cenu seriál So Long, Marianne v režii Filipa Jančíka. Seriál uvedla Česká televize.
Cenu Františka Filipovského za dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby získal film Zootropolis: Město zvířat 2 v režii Zdeňka Štěpána, který pro Walt Disney Pictures vyrobilo Studio Virtual.
Cenu za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla si odnesly za překlad Jana Hejná a za dialogy Petra Hamouda v seriálu Kominského metoda, který vyrobila Česká televize. Za zvuk v dabingu je oceněn Michael Drobný a Robert Slezák za práci na snímku Frankenstein, který byl uveden na Netflixu.
Cenu za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu získali Milena Steinmasslová, Miloslav Mejzlík, Miroslav Saic a Miloš Vávra. Ocenění za dlouhodobou mimořádnou dabingovou tvorbu obdržely Radmila Heiniková, která upravuje dialogy, překladatelka a dramaturgyně Alena Fišerová a mistryně zvuku Dana Vágnerová.
Město Přelouč ocenilo tvůrce české verze počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II. Pořadatelé se rozhodli udělit mimořádnou cenu studiu Warhorse Studios za vytvoření hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie, kultury a jazyka doma i v zahraničí.
Nejlepší dabingové umění hodnotila porota v čele s hercem a režisérem Jiřím Kvasničkou u 143 návrhů ze 45 přihlášených soutěžních snímků.
Ocenění za nejlepší dabing se v Přelouči, kde se herec František Filipovský narodil, udělují od roku 1995. Filipovský je označován za krále dabingu, jeho hlas patřil například k francouzskému komikovi Louisi de Funesovi.