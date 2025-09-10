Jsem zmoklá, ale šťastná, řekla Schillerová v Pardubicích. Oponenti Babiše nepřišli

Autor: zln
  18:22aktualizováno  18:22
Žádné píšťalky ani nadávky, jaké schytal na stejném místě před týdnem premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala. Středeční odpolední mítink jedničky hnutí ANO Andreje Babiše na pardubické třídě Míru se nesl v poklidném duchu.

Andrej Babiš přijel na čas, těsně před půl čtvrtou odpoledne. „Jsem tady přesně,“ řekl na začátku. „Já jsem tady zatím rozehřál atmosféru, pane předsedo,“ říkal krajský lídr Martin Kolovratník, který pod nafouknutým dinosaurem sledoval sílící déšť.

Lídr hnutí ANO Andrej Babiš vyrazil mezi voliče do Pardubického kraje. Na snímku Alena Schillerová. (10. září 2025)
Lídr hnutí ANO Andrej Babiš vyrazil mezi voliče do Pardubického kraje. (10. září 2025)
Lídr hnutí ANO Andrej Babiš vyrazil mezi voliče do Pardubického kraje. (10. září 2025)
Lídr hnutí ANO Andrej Babiš vyrazil mezi voliče do Pardubického kraje. Na snímku Martin Kolovratník, který je jedničkou kandidátky v Pardubickém kraji. (10. září 2025)
17 fotografií

Dešťové kapky, které krátce před začátkem předvolebního setkání začaly vydatně skrápět Pardubice, několika desítkám příchozích náladu ani na chvíli nezkazily. „Déšť nám nevadí,“ ozývalo se zpod roztažených deštníků. „Nebojte, vím, že je tady dneska důležitý hokejový zápas,“ připomněl večerní derby Pardubic s Hradcem Babiš, když poté těsně kolem mítinku policisté vedli fanoušky Hradce Králové na zimní stadion.

Lídr opozice hovořil mimo jiné i o zdravotnictví a lécích. Neopomenul zmínit ani brožuru k onkologické prevenci. Znovu se vrátil i k nedávnému volebnímu setkání v Dobré na Frýdecko-Místecku, kde ho senior zezadu udeřil francouzskou holí do hlavy. Babiš byl hned po útoku převezen do nemocnice a případ si převzala policie.

„Byl jsem na ‚cétéčku‘ ve Frýdku-Místku. Chtěl bych, aby ve všech nemocnicích byla kvalitní a bezplatná péče,“ vrátil se k incidentu, po němž se muž druhý den lídrovi hnutí ANO omluvil a popřál mu k narozeninám.

Rána berlí pro Babiše, plivanec na Fialu. Situace se radikalizuje, míní politologové

Babiš se ochotně fotografoval i se školáky, kteří ho odchytávali ještě před příchodem na pódium. „Ještě se mnou, já chci taky fotku. Super,“ křičeli přes sebe zhruba patnáctiletí mladíci.

Babiš spanilou jízdu po kraji ve středu ráno zahájil v Lázních Bohdanči, odkud se přesunul do Přelouče, Heřmanova Městce a Vysokého Mýta. Na setkání v Pardubicích ho doprovodila stínová ministryně financí Alena Schillerová, která přijela s asi dvacetiminutovým zpožděním.

„Jsem zmoklá, ale šťastná,“ řekla za potlesku příznivců po příchodu na pódium. Do Pardubic přijel i někdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, naopak na předvolebních plakátech avizovaný Karel Havlíček se nedostavil.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Jaroměřičtí zastupitelé zrušili sporné usnesení o místním referendu

Podle starosty Jaroměřic nad Rokytnou Jaroslava Soukupa (SOCDEM) se stala při vyhlašování místního referenda o sportovní hale chyba. Zastupitelé proto dnes své...

10. září 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

Případ hackerského útoku na Univerzitu obrany státní zástupce odložil

Hackerský útok, kterému čelila brněnská Univerzita obrany v září před dvěma lety, zůstane bez potrestání. Státní zástupce se ztotožnil s rozhodnutím...

10. září 2025  17:40,  aktualizováno  17:40

Karvinou a Hažlach propojila ocelová lávka, dokončena bude v prosinci

Karvinskou městskou část Louky a polskou obec Hažlach propojila nová lávka pro pěší a cyklisty. Dělníci dnes usadili ocelovou konstrukci a poprvé tak spojili...

10. září 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Na Prostějovsku zemřela řidička osobního auta při srážce s nákladním vozem

Na Prostějovsku dnes odpoledne zemřela řidička osobního auta, podle policie se střetla s nákladním vozem. Tragická nehoda se stala mezi Vícovem a Ohrozimí...

10. září 2025  17:20,  aktualizováno  17:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriál Filter České televize poukazuje na problémy dospívajících

Česká televize natáčí v Brně šestidílný seriál Filter, který se věnuje komplikovanému tématu proměny dětí v mladé dospělé, jejich problémům a orientaci v novém...

10. září 2025  17:17,  aktualizováno  17:17

Berkovcová (ANO): Změnu financování nepedagogů destabilizuje školství

Nové nařízení, které nastavuje rozdělování peněz mezi obcemi a kraji na placení nepedagogických pracovníků, destabilizuje školství, systém financování činí...

10. září 2025  17:08,  aktualizováno  17:08

Soud zamítl žalobu kraje na bývalou úřednici, externistům vyplácela miliony

Středočeský kraj nepravomocně prohrál spor s bývalou vedoucí kanceláře někdejší hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) Hanou Mastrini. Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu zamítl žalobu, ve které...

10. září 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Jsem zmoklá, ale šťastná, řekla Schillerová v Pardubicích. Oponenti Babiše nepřišli

Žádné píšťalky ani nadávky, jaké schytal na stejném místě před týdnem premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala. Středeční odpolední mítink jedničky hnutí ANO Andreje Babiše na pardubické třídě Míru se...

10. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Olomoucké kulturní centrum nacucky! vstupuje do sezony s novou identitou

S novou identitou a pod novým jménem nacucky! vstupuje do nadcházející sezony olomoucké kulturní centrum na Dolním náměstí, ve kterém působí Divadlo nacucky!,...

10. září 2025  16:34,  aktualizováno  16:34

Olomoucké kulturní centrum nacucky! vstupuje do sezony s novou identitou

S novou identitou a pod novým jménem nacucky! vstupuje do nadcházející sezony olomoucké kulturní centrum na Dolním náměstí, ve kterém působí Divadlo nacucky!,...

10. září 2025  16:34,  aktualizováno  16:34

Dvorecký most už lze přejít suchou nohou. Dokončený bude až v březnu

V sobotu to budou přesně tři roky, co začala stavba Dvoreckého mostu přes Vltavu v Praze. Původní harmonogram předpokládal dokončení do 810 dnů, tedy ještě na konci roku 2024. Zbývá ale ještě spousta...

10. září 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Notářka nenašla závěť, Ústavní soud dal muži šanci na odškodnění od státu

Ústavní soud (ÚS) otevřel muži cestu k odškodnění za pochybení notářky v dědickém řízení. Nenašla závěť, ve které mu babička řádně odkázala veškerý svůj...

10. září 2025  16:25,  aktualizováno  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.