Může se napravit, věří soud. Mladistvý vrah z Chrudimi dostal 3,5 roku

Jednání bylo kvůli věku obžalovaného v době činu neveřejné. Podle dřívějších informací policie napadený muž zemřel v nemocnici. Útočník, jehož policie na místě činu zadržela, i oběť se znali.
Podle deníku Blesk mladistvý napadl v bytě nožem matčina partnera, útok údajně souvisel s obranou sestry. CNN Prima News uvedla, že se sedmnáctiletý chlapec při vazebním zasedání přiznal.
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Vražda v Chrudimi. Po potyčce v bytě zůstal zraněný muž, zemřel v nemocnici
Soudkyně Brigita Košinová mu ve středu uložila rovněž náhradu škody poškozeným. Při vyměření trestu vězení byl podle mluvčí soudu Jarkovské polehčující okolností řádný předchozí život obžalovaného a možnost jeho resocializace.
Letos se v Pardubickém kraji staly čtyři vraždy či pokusy o ně. Kromě případu v Chrudimi v únoru policie obvinila šestatřicetiletého muže z vraždy o 17 let staršího člověka na jedné z ubytoven v Žamberku na Orlickoústecku. Zadrželi jej na místě činu, k němuž se přiznal.
V dubnu kriminalisté obvinili devětadvacetiletou ženu z pokusu o vraždu, za kterou jí hrozí deset až 18 let vězení. Podle obvinění vážně zranila šestačtyřicetiletou ženu nedaleko obchodního domu Globus. Motivem byla žárlivost a rozepře.
Od května čelí obvinění z vraždy mladík, který napadl dívku u střední školy v Pardubicích. Těžkým zraněním, která jí způsobil, podlehla po převozu do nemocnice.
Policisté v regionu loni vyšetřovali pět vražd, o tři méně než v roce 2024, všechny se podařilo objasnit. Čtyři byly motivovány osobními vztahy, jeden případ policie vyhodnotila jako vraždu na objednávku.