Mladík ve spodním prádle bloumal nočním městem, prohraná sázka ho pak mrzela

Devatenáctiletého spoře oděného mladíka našla hlídka městské policie krátce po oznámení nedaleko Pichlovy ulice. Své neobvyklé chování vysvětlil tak, že se v parku Na špici vsadil, že dojde až domů pouze ve spodním prádle. Podle mluvčího pardubických strážníku Jiřího Sejkory svou roli zcela zjevně sehrála i konzumace omamných látek.
„S mužem byla složitá domluva. Strážníci jej naložili, aby nenastydl a jeli prohledat park. Bez výsledku. Poštěstilo se až cestou zpátky na třídě S. K. Neumanna, kde úplnou náhodou v zastávce ležely věci, které pasovaly na mladíka ve spodním prádle,“ uvedl Sejkora.
|
Zdrogovaný muž na benzince ukradl nastartované auto, po cestě ho odřel
Na místo nakonec musela dorazit i policejní hlídka. Mladému muži totiž údajně v jeho nalezených věcech chyběla peněženka, mobilní telefon a jízdní kolo. Vzhledem ke svému stavu měl ovšem problém si vzpomenout, kde přesně se vůbec svlékal, policisté mu proto doporučili, aby ztrátu věcí přišel oznámit až ve střízlivém stavu.