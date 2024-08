V Pardubickém kraji pořád existují místa, ze kterých se lidé nedovolají

Není to tak dlouho, co třeba v Hartinkově museli řešit kolaps jednoho z místních obyvatel, který dostal těžký infarkt. Dovolat se v těchto obcích z domů je prakticky nemožné. Lidé musejí vylézt na půdu, vyklonit se z okna, lovit signál na zahradě nebo zkoušet štěstí na nejbližším kopci.

Ačkoli sanitku se přivolat podařilo, problém měli záchranáři. Nepodařilo se jim totiž do Svitavské nemocnice odeslat data z měřicích přístrojů, na základě kterých okresní nemocnice vyhodnocuje, zda si s infarktem poradí, nebo záchranku s pacientem rovnou pošle do fakultní nemocnice. Až několik kilometrů za obcí v místech s dostatečným pokrytím se záchranáři obratem dozvěděli, že mají odvézt pacienta do Fakultní nemocnice v Olomouci.

Obdobný případ se záchranou života řešili i v Březinkách. Vždy však všechno dobře dopadlo. Čekání na signál se podle starostů dlouhodobě vleče.

„Už kdysi bývalá paní starostka urgovala O 2 , aby u nás posílilo signál. Protože nás je tady tak málo, nevyplatilo se jim nový vysílač stavět. Dolní konec obce je zcela závislý na pevných linkách. Tam se vůbec nedovoláte,“ popisuje starosta Březinek Jiří Wolf.

Podobně odlehlé obce pomalu vymírají. Mladí se sem nechtějí stěhovat, protože mobil a internet považují za samozřejmost stejně jako elektřinu nebo pitnou vodu.

Operátoři v minulosti neměli o dokrytí malých obcí s pár desítkami obyvatel zájem, protože investice do nového vysílače by se jim nevyplatila, musel se tedy do celé situace před pár lety vložit stát. Pákou na operátory byly aukce kmitočtů pro rychlé sítě 5G, o které před necelými čtyřmi lety svedli boj. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) totiž dražbu kmitočtů, která státu vynesla 5,6 miliardy korun, podmínil dokrytím tzv. bílých míst.

„Úřad ve snaze zajistit pokrytí co největší části populace, tedy i těchto oblastí, stanovil v roce 2020 na základě výsledků výpočtů predikčního modelu pokrytí v podmínkách využívání kmitočtového přídělu pro sítě 5. generace povinnost dokrýt 212 obcí v České republice, z toho 13 v Pardubickém kraji,“ uvedla mluvčí ČTÚ Tereza Meravá. V seznamu jsou Březinky, Hartinkov i Vysoká.

Obce mají být dokryty příští rok

Podle informací, které úřad obdržel, by tyto obce měly být dokryty v průběhu příštího roku. Aktuálně se hledá řešení pro umístění nové věže.

„Jakmile se najde vhodná lokalita, kterou schválí životní prostředí a Lesy ČR, může se začít stavět. Zastupitelstvo obce Vysoká, na jejímž katastru bude vysílač stát, s umístěním souhlasilo,“ dodal starosta Březinek.

Od loňského roku se mobilnímu operátorovi O 2 podařilo v kraji vybudovat deset vysílačů, které měl za úkol vystavět. Tři z nich jsou na Pardubicku, dva na Orlickoústecku a tři na Svitavsku.

Pro každého z mobilních operátorů platí povinnost zajistit do roku 2031 pokrytí 99 % obyvatel a 90 % území každého okresu Česka. ČTÚ letos při obnově již dříve vydaných kmitočtů v pásmech 900 a 1 800 MHz stanovil operátorům ještě další povinnost v podobě dokrytí rychlých sítí 4G a 5G, které mají vyšší rychlost přenosu dat pro rychlejší brouzdání po internetu. Takových míst je v Pardubickém kraji pět desítek, nejvíc na Svitavsku.

„V současnosti plánujeme v Pardubickém kraji výstavbu dvou nových vysílačů, které jsou financovány z Národního plánu obnovy, jedná se o Černovír a Hlubokou,“ uvedla mluvčí společnosti T-Mobile Patricie Šedivá.

Pokud není pokrytí obce řešeno licenčními závazky operátorů nebo dotacemi, mají samosprávy smůlu. Operátory k výstavbě nic nenutí. „Investice potřebné na vybudování nové základnové stanice se pohybují ve výši několika milionů korun. Náklady se velmi liší v závislosti na mnoha okolnostech, jakými jsou výška a typ konstrukce věží nebo střešních systémů, délky energetických a optických přípojek, náklady na vybudování nebo úpravy přístupových komunikací, náklady na různé studie a posudky vyžadované státními orgány v rámci schvalovacích procesů, náklady na služebnosti apod. Lokality s velmi malým počtem zákazníků přitom nejsou svými výnosy schopné uhradit ani náklady na provoz takové stanice,“ sdělila mluvčí O 2 Veronika Zachariášová.

Celkové náklady na jeden vysílač se mohou v horizontu 15 let vyšplhat klidně až k 20 milionům korun.

Další zlepšování pokrytí je komplikované nejen z finančního hlediska. „Postavit v dnešní době nový vysílač bez podpory obce je prakticky vyloučené a dá se říct, že přístup obce je klíčový. Řada obcí nebo jejich podřízených organizací totiž znesnadňuje výstavbu vysílačů na svém území. Brání tak lepšímu signálu pro jejich vlastní obyvatele,“ dodala mluvčí T-Mobilu, který v obci Křižánky čekal na povolení nového vysílače.