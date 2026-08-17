Na Svitavsku postaví 30 nových vysílačů, lepší signál má dorazit do roku 2030

Kdo pravidelně jezdí vlakem mezi Českou Třebovou a Brnem, nemůže se v údolí řeky Svitavy na mobilní signál moc spoléhat. Pracovat, volat nebo koukat na filmy zatím nejde plynule ani kvůli mnoha tunelům. Mobilní operátoři u Březové nad Svitavou před pár dny vyřešili naráz hned dva problémy.
Údolí známé velkým prameništěm pitné vody pro Brno nově pokrývá nový vysílač u Banína, který bude základnovou stanicí pro všechny operátory. Původně byla plánovaná výstavba věže níže v údolí, aby byl vyřešen primárně signál na hlavní koridorové trati. Na slabý signál si však stěžoval i sousední Banín.
„Minulý rok na jednání s operátory ve Svitavách se podařilo propojit starostu Banína s operátorem a díky aktivitě pana starosty se nakonec vysílač postavil o kousek výš a vyřešil i obec,“ řekl starosta Svitav David Šimek.
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Obešli jsme ikonický vysílač na Ještědu. 48 metrů vysoko po nepřístupném ochozu
Od konce července se dovolají bez starostí jak obyvatelé Banína, tak i cestující ve vlaku. „Vodafone už funguje a T-Mobile i O2 zde budou taky. Realizace je ve fázi sepisování smluv, ale v Baníně budou všichni tři velcí operátoři,“ podotkl starosta Banína Lubomír Šmerda. Další vysílač pak stojí nově také v Koclířově.
Obce se samy hlásí
Koordinace výstavby vysílačů s operátory, Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), který dohlíží na pokrytí tzv. bílých míst, a obcemi probíhá od loňského roku.
Některé obce se začaly hlásit o signál na základě přidělování frekvencí jednotlivým operátorům a z nich vyplývajících povinností o dokrytí nepokrytých míst již v roce 2024. Z více než 1 500 lokalit bez signálu v celém Česku musejí operátoři do roku 2030 pokrýt 600 vytipovaných míst.
„Vyvolali jsme ta jednání hlavně z toho důvodu, že jsme tlačili na to, aby těch nejvíce bílých míst bylo ze Svitavska, které je zařazeno mezi hospodářsky slabé regiony. Z šesti stovek míst se nakonec podařilo na Svitavsku prosadit třicet lokalit,“ řekl Šimek.
Mezi třiceti vybranými lokalitami však nejsou jen tzv. bílá místa předem definovaná ČTÚ, ale také oblasti, které jako problémové označili starostové obcí. To se týká například Lezníku u Poličky a nejnověji také místních částí Městečka Trnávky.
Přestože přípravy na výstavbu vysílačů již běží, neznamená to, že vyrostou všechny ve stejnou dobu. Projekty jsou náročné jak z hlediska výstavby, kdy je nutné někdy i několik kilometrů vést přes pozemky různých vlastníků elektrickou přípojku, tak i kvůli povolovacímu procesu. Příkladem je vysílač v obci Vysoká, kde kvůli členitému terénu musí být věž hodně vysoká, což kvůli krajinnému rázu nechtěly úřady povolit.
Tři základnové stanice
Operátoři vedou nyní jednání s obcemi, vlastníky pozemků a stavebními úřady. V různých fázích přípravy jsou vysílače například ve Slatině, Makově, Horní Sloupnici, Vlčkově, Prklišově u Borušova, Bělé nad Svitavou, Pusté Kamenici, Chotovicích, Kamenné Horce, Janůvkách, u léčebny v Jevíčku, Vysoké nebo v části Dětřichova.
„V letošním roce jsme v Pardubickém kraji dokončili již tři základnové stanice, konkrétně Kněžice na Chrudimsku, ve Svitavách a Skořenicích na Orlickoústecku a další máme v plánu,“ sdělil mluvčí společnosti Cetin Ctibor Jappel.