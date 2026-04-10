Sídliště ve Svitavách nově hyzdí vysílač. Na střechu ho dát nešlo, říká operátor

Radek Latislav
  15:52aktualizováno  17:13
Ve Svitavách vyrostl u sídliště 40 metrů vysoký mobilní vysílač. Necitlivě umístěná dominanta podle mnohých lidí hyzdí město. Na střechu některého z domů však podle operátora antény umístit nešly.

Mobilní operátoři to mnohdy při výstavbě nových vysílačů ve městech nemají jednoduché. Nejčastěji kvůli požadavkům památkářů či ochráncům přírody hledají všemožné způsoby, jak antény schovat do věží kostelů, falešných komínů, aby do krajiny nebo městské zástavby co nejvíc zapadaly. Když není zbytí, zakrývají se reklamními poutači, nebo jsou přetřeny barvou fasády nebo střechy na domě.

Častěji v zahraničí, ale i u nás lze v několika případech narazit na falešné stromy se zvláštní korunou, pod kterou se skrývá mobilní vysílač BTS, jak se odborně základnová stanice nazývá. Kde se však památkáři, samosprávy ani ochránci přírody neozvou, mohou bez povšimnutí vyrůst desítky metrů vysoké věže, které velkou parádu v krajině i městské zástavbě neudělají.

Je to i případ Svitav, kde panorama města od konce března doplnil čtyřicet metrů vysoký ocelový vysílač základnové stanice společnosti Cetin. Vysoká konstrukce vyrostla během jediného dne v ulici Bratří Čapků v sousedství tří osmiposchoďových panelových domů na sídlišti u vlakového nádraží.

„Vůbec se to sem nehodí. Nechápu, jak to tady mohl někdo povolit. Lidi řeší větrné elektrárny kdesi v polích, ale že jim vyroste mezi domy, navíc pár metrů od oken, taková hrůza, to nikomu nevadí,“ řekla kolemjdoucí žena. Další oslovení lidé umístění vysílače neřeší, je jim to, jak říkají, „jedno“.

V Pardubickém kraji pořád existují místa, ze kterých se lidé nedovolají

Vysílač, který zlepší pokrytí mobilním signálem společnostem O2 a T-Mobile, v dubnu 2024 povolil odbor výstavby svitavské radnice. „Základnová stanice je povolena jako dočasná stavba na žádost vlastníka pozemku, kterým je město Svitavy, po dobu osmi let. Může být však přeměněna na trvalou,“ řekl šéf stavebního úřadu Roman Poláček.

Dodal, že vzhledem k výšce stavby byl v územním a stavebním řízení stanoven širší okruh účastníků včetně vlastníků bytových domů. „Mohli se vyjádřit, ovšem žádné námitky nebyly vzneseny,“ řekl.

Jelikož šlo o bytové domy a účastníků bylo více než 30, písemnosti lze doručovat veřejnou vyhláškou, tzn. na úřední desku, kde si záměru nemusejí mnozí všimnout. Ani město, které je ze zákona účastníkem řízení, nevzneslo až na dočasnost stavby žádné další podmínky, které by měly vliv zejména na estetiku.

„Doba je taková, že všichni chtějí mít mobilní internet, všichni chtějí mít silný signál. Vysílač byl původně umístěn na starém teplárenském komíně. Byl však ve špatném technickém stavu a musel jít před několika lety dolů. Umístění vysílače na střechu by samozřejmě bylo vhodnější, ale vlastníci už dnes nejsou moc nakloněni pronajímat střechy paneláků k provozování mobilních vysílačů,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.

Na sídlišti u vlakového nádraží ve Svitavách přibyl čtyřicet metrů vysoký vysílač pro lepší signál. (31. března 2026)
Někteří lidé v posledních letech s rozvojem tzv. 5G sítí totiž podlehli obavám o své zdraví z elektromagnetického záření těchto vysílačů. Podle vědeckých studií a stanovisek zdravotnických organizací nemají 5G vysílače stejně jako jakýkoliv jiný zdroj elektromagnetického záření při dodržení hygienických limitů na lidské zdraví vliv. Obavy rozptýlil i Státní zdravotní ústav a veřejnost uklidňují i operátoři.

„Provoz základnových stanic v České republice podléhá přísným hygienickým limitům a celý projekt prošel přísným schvalovacím procesem. Mobilní sítě se po světě používají už několik desítek let a vliv na zdraví nebyl prokázán. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje vydala k projektu souhlasné stanovisko,“ uvedl mluvčí společnosti Cetin Ctibor Jappel.

Technici umístění vysílače na domě prověřovali

Z územního rozhodnutí vyplývá, že krajská hygiena před uvedením vysílače do provozu dala operátorovi podmínku v podobě měření v nejvyšším osmém podlaží bytového domu č. p. 13, kde musí doložit, že jsou splněny povolené hodnoty elektromagnetického pole.

Mluvčí operátora potvrdil, že variantu umístění na jednom z domů technici opakovaně prověřovali. Nakonec se rozhodli pro stavbu nové věže.

„Opakovaným měřením v místě jsme ale zjistili, že žádný z objektů není pro zajištění kvalitního pokrytí zcela vhodný. Proto jsme v zvolili investičně dražší řešení, které zajistí místním obyvatelům špičkové pokrytí – vybudování nové věže stojící na místě původního komína. Díky tomu jsou antény ve srovnatelné výšce jako dříve,“ dodal mluvčí společnosti Cetin. Ve Svitavách nejde o první vysokou věž uprostřed zástavby. Po demolici bývalé Tabačky vyrostla příhradová ocelová konstrukce v Chelčického ulici.

Od loňského července začala platit novela zákona o elektronických komunikacích, která operátorům usnadňuje výstavbu mobilních vysílačů. U staveb základnových stanic do výšky 50 metrů se již nemusí posuzovat krajinný ráz.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Lidé si mohou prohlédnout běžně nepřístupnou Thonetovu vilu v Koryčanech

ilustrační snímek

Zájemci si mohou ode dneška prohlédnout Thonetovu vilu v Koryčanech na Kroměřížsku vyzdobenou květinami. Zchátralá památka z přelomu 19. a 20. století je běžně...

U Petřin se srazila tramvaj s autem, kvůli jiné nehodě nejezdila i část metra B

Zásah složek IZS ve stanici Černý Most po střetu vlaku metra s osobou, provoz...

Dvě mimořádné události zkomplikovaly v pátek odpoledne dopravu v Praze. U zastávky Petřiny se srazila tramvaj s osobním autem, na Černém Mostě pak došlo ke střetu vlaku metra s člověkem. Provoz...

Spor o dotaci pro festival Jeden svět. Nejdřív jen půlka, pak slíbená částka

Vicehejtmanka Jihočeského kraje Lucie Kozlová (ANO 2011)

V nečekanou přestřelku se na březnovém jednání českobudějovického zastupitelstva stočilo přidělování dotace festivalu Jeden svět, který nabízí filmy o lidských právech. Ten ji nakonec získal v plné...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným vodníkem

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Liberecká galerie zapůjčila Boudinovy obrazy na výstavu do Japonska

LibereckĂˇ galerie zapĹŻjÄŤila Boudinovy obrazy na vĂ˝stavu do Japonska

Galerie Lázně Liberec zapůjčila ze své sbírky pět obrazů slavného francouzského malíře 19. století Eug?na Boudina na výstavu do Japonska. Podle ředitele...

10. dubna 2026  15:45,  aktualizováno  15:45

Soutěž architektů na nové náměstí v Hradci Králové se protáhne do konce dubna

ilustrační snímek

Architektonicko-urbanistická soutěž na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové se protáhne do konce dubna. Termín pro odevzdání návrhů...

10. dubna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Zimní údržba silnic Zlínského kraje stála rekordních 195,8 milionu korun

ilustrační snímek

Zimní údržba silnic druhé a třetí třídy ve Zlínském kraji stála ve skončené sezoně rekordních více než 195,8 milionu korun. O rok dříve přišla zhruba na 147...

10. dubna 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Třináct lidí se ve výběrovém řízení uchází o funkci ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), uvedlo tiskové oddělení ministerstva životního prostředí. Nevyloučilo, že další přihlášky...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  17:12

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ve stanici Černý Most spadl člověk pod metro, část linky B stojí

Nástupiště stanice pražského metra (ilustrační snímek)

Provoz na lince metra B v úseku Českomoravská – Černý Most je po střetu vlaku s člověkem přerušen. Z Českomoravské na Zličín soupravy nadále jezdí bez omezení. Vlaky jezdí mimo svůj jízdní řád v...

10. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Cyklostezka Slezská magistrála poškozená povodní zůstává u Krnova neprůjezdná

ilustrační snímek

Povodní poškozený úsek cyklostezky Slezská magistrála od Petrova rybníka v Krnově k Hájnickému potoku nedaleko obce Úvalno zůstane i v letošní cyklistické...

10. dubna 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

