Modernizace Svitavské nemocnice vyjde kraj na téměř 1,4 miliardy korun

Stavební práce na celkové modernizaci Svitavské nemocnice vyjdou Pardubický kraj na 1,367 miliardy korun včetně DPH. Cena vzešla ze soutěže, do níž se přihlásilo šest účastníků. Projekt je rozdělený na tři etapy, první by mohla začít v polovině letošního roku. Úplné dokončení hejtmanství očekává v roce 2030, uvedlo v tiskové zprávě.
Jako první budou v bývalé prádelně vybudovány prostory pro patologii a technické zázemí. Dělníci rovněž zbourají objekt zdravotnické záchranné služby. Další etapa bude zahrnovat úpravy pavilonu A, mimo jiné vybudování recepce a čekárny urgentního příjmu. V novém pavilonu C by do budoucna měl být urgentní příjem, radiodiagnostické oddělení nebo lůžková oddělení interny a operačních oborů, dále dospávací pokoje, porodnice a endoskopie. Součástí bude i přístavba trafostanice pro novou rozvodnu a demolice některých budov. V závěrečné fázi vznikne pavilon D s dětským oddělením a interními a chirurgickými obory.
Součástí projektu jsou i vedlejší stavby, například silnice, chodníky, zpevněné plochy. Bude také nutné přeložit teplovod, vybudovat retenční a vsakovací objekty, rozvodnu, osvětlení areálu a zajistit sadové úpravy.
Náklady na modernizaci jsou vyšší, než kraj původně odhadoval. Loni v listopadu při zahájení soutěže počítal s cenou 1,1 miliardy korun včetně DPH. "Na část projektu, který se týká budování urgentního příjmů ve Svitavské nemocnici, předpokládáme využití dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu, a to v přibližném objemu 100 milionů korun. Jinak bude projekt s největší pravděpodobností řešen z krajského rozpočtu," uvedl hejtman Martin Netolický (3PK).
Modernizace Svitavské nemocnice je druhou největší investicí Pardubického kraje. Výstavba pavilonů urgentních oborů a centrálních příjmů v Pardubické nemocnici stála téměř dvě miliardy Kč, v Orlickoústecké nemocnici 485 milionů korun.