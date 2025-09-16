Lákadlo pro šotouše. Nad kolejištěm v České Třebové vznikne vyhlídka

Radek Latislav
  10:52
Modernizace českotřebovského železničního uzlu přinese i jednu novinku v podobě nadchodu s vyhlídkovou plošinou na kolejiště. Ta má šanci stát se lákadlem pro turisty i fanoušky železnice.

Zprávy z dráhy

Přestavba železničního uzlu v České Třebové už běží déle než půl roku, ale železničáři stále nevědí, jak některé části stavby budou vypadat. Kromě protihlukových stěn, které byly ve městě velkým tématem a u trati protínající město dosud chyběly, se to týká i vyhlídky, již ocení hlavně milovníci železnice.

Správa železnic představila na Dopravní konferenci v Pardubicích vizualizaci budoucí vyhlídkové plošiny u železničního uzlu v České Třebové. (16. září 2025)
V pondělí oficiálně začala modernizace železničního uzlu Česká Třebová. Na akci dorazil i premiér Petr Fiala a ministr dopravy Martin Kupka. (3. března 2025)
Železniční uzel v České Třebové čeká dlouhé roky na modernizaci.
V pondělí oficiálně začala modernizace železničního uzlu Česká Třebová. (3. března 2025)
21 fotografií

Plošina vznikne společně s ocelovou lávkou, která nahradí dlouhý a pro chodce nevlídný podchod u Korada. Jak by netradiční rozhledna u křižovatky se Semanínskou ulicí a sídla drážních hasičů mohla vypadat, představil na nedávné Dopravní konferenci v Pardubicích generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.

„Jako první vidíte, jak by mělo vypadat vyhlídkové místo. Dohodli jsme se se starostou České Třebové, že má podporu naši i města. Vznikne oblíbené místo, kam se můžou chodit dívat na projíždějící vlaky nejenom fandové železnice, ale i rodiny s dětmi. A možná navnadí i mladé lidi ke studiu a práci na železnici,“ řekl Svoboda k ocelové lávce s vyhlídkovou plošinou, kterou bude ve městě železnice zdobit velký reliéf lokomotivy.

OBRAZEM: Takhle už ho neuvidíte. Srdce české železnice se změní k nepoznání

Ačkoli na první vizualizaci je vidět elektrická lokomotiva řady 230 přezdívaná jako laminátka, realita bude ve výsledku jiná, neboť tyto střídavé elektrické lokomotivy v České Třebové jezdit kvůli stejnosměrné trakci nikdy nemohly.

„Reliéf se bude určitě měnit. Jednalo se pouze o pracovní verzi,“ upozornil mluvčí České Třebové Jiří Holý.

Dobrou zprávou pro všechny fanoušky železnice je fakt, že stavba lávky má u železničářů během rozsáhlé přestavby uzlu prioritu a otevře se již příští rok. „Aktuálně probíhá výstavba pilířů lávky a schodišť, která na ni vedou. Pro veřejnost by lávka přes kolejiště měla být provizorně přístupná v polovině příštího roku,“ informovala mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

72 kilometrů kolejí, 30 nových mostů

Není pochyb, že lávka s vyhlídkou na kolejiště bude ideálním místem pro pozorování stavby, která svým rozsahem nemá u nás obdoby. Kromě výměny 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek a modernizaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení dojde také k výměně desítek kilometrů drátů trakčního vedení či stavbě 30 mostů.

„Česká Třebová bývá často označována jako mekka tuzemských šotoušů, kteří zde tak najdou nové zajímavé místo. Pevně věřím, že oproti současnému potemnělému podchodu přispěje nová lávka k lepšímu pocitu bezpečí místních obyvatel, kteří ho využívají někdy i na denní bázi,“ řekl starosta České Třebové Zdeněk Řehák.

Na stavbě za téměř 20 miliard se v těchto dnech pohybuje zhruba 150 stavbařů. Práce se nyní soustředí na prodloužení podchodu za kolejiště, který bude sloužit jako společný průchod ke společnosti CZ Loko a do průmyslové zóny.

„Dále došlo k demontáži části kolejiště, dělníci budují kanalizaci a kabelovody. Hotový je Semanínský nadjezd, na kterém vznikly nové spojky mezi kolejemi,“ dodala mluvčí SŽ.

15. listopadu 2024

Zprávy z dráhy

