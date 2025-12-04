Třebovské náměstí rozezní vánoční tóny

Sváteční energie a hudební vystoupení ovládnou náměstí v Moravské Třebové, kde v sobotu 6. prosince odstartuje série adventních podvečerů.
ilustrační snímek

foto: Metro.cz

Úvodní program od 16 do 18 hodin nabídne vystoupení dětí z MŠ Jiráskova, žáků ZŠ Staré Město i literárně-dramatického oboru ZUŠ, přičemž sobotní atmosféru završí koncert Josefa Klíče.

Návštěvníci si vychutnají nejen kulturní zážitky, ale i horký svařák, punč a sladké dobroty u rozzářených stánků.

Adventní setkávání s koncerty, sbory a divadlem bude na náměstí pokračovat i v dalších prosincových termínech (12., 13., 19. a 20. 12.), kdy se představí například Dominika Fišerová nebo Divadlo Bořivoj.

