Úvodní program od 16 do 18 hodin nabídne vystoupení dětí z MŠ Jiráskova, žáků ZŠ Staré Město i literárně-dramatického oboru ZUŠ, přičemž sobotní atmosféru završí koncert Josefa Klíče.
Návštěvníci si vychutnají nejen kulturní zážitky, ale i horký svařák, punč a sladké dobroty u rozzářených stánků.
Adventní setkávání s koncerty, sbory a divadlem bude na náměstí pokračovat i v dalších prosincových termínech (12., 13., 19. a 20. 12.), kdy se představí například Dominika Fišerová nebo Divadlo Bořivoj.