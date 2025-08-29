V programu nebude chybět slavnostní vystoupení folklorních souborů z Česka i Německa a odpoledne plné řemesel, žonglérů a pohádek pro děti.
Návštěvníci se mohou těšit také na ochutnávky piv z minipivovarů a regionálních specialit. Vstup zdarma.
Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...
Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...
Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...
V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...
Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...
Do nebezpečné honičky s policisty se pustil jednačtyřicetiletý řidič na Trutnovsku. Hlídka si ho všimla ve Svobodě nad Úpou, když chvílemi jel krajnicí a jindy v protisměru. Na výzvu nezastavil,...
Bezmála sedmdesátiletá tradice festivalu Bezručova Opava se mění a nabírá novou podobu. Od letoška bude kratší a bez jednotného tématu. Naopak multižánrovost a originalita, kdy některé projekty...
Horác nebo Horáček, Ježura, HaHa, Bodlina, Albert. Z pětice jmen, které formou sociálních sítí nebo mailem během srpna nominovali zájemci, vzešla finálová pětka zvažovaných jmen maskota Horácké arény.
V pondělí 1. září od 10:00 do 16:00 promění OC Palác Pardubice začátek školního roku v zábavný den plný her, soutěží a pohybu.
Zlínská zoologická zahrada dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy za 100 milionů korun. Jde o první podobné centrum v Česku. Budou v něm nejen...
Stavbě největší hokejové haly světa v Pardubicích by už nemělo stát nic v cestě. Společnost miliardáře Petra Dědka dostala od úřadu povolení k sanaci obří skládky komunálního odpadu, bez jejíž...
Pomoc hasičů a záchranářů potřeboval senior, který se ve čtvrtek zranil při návratu z výletu v Bítouchově u Semil. Kolem 14. hodiny se zřítil z prudké stráně, odkud se kvůli zranění nemohl dostat. O...
Poslední srpnovou sobotu se v Hlinsku představí další z Nositelů tradice Pardubického kraje.
Poslední srpnovou sobotu ožije Moravská Třebová dožínkovým festivalem Slamák. Na náměstí T. G. Masaryka vystoupí David Koller, Circus Brothers, Deaf Heart, dBrajgls nebo Matěj Štrunc & Lidověk.
Dvacet let od svého založení oslaví hřebčín Karlen v Dlouhé Třebové v sobotu 30. srpna netradičním a zábavným programem pro celou rodinu.
Údery kopyt, ržání koní, velkolepý průvod a provolávání slávy. Cheb dnes po dvou letech opět slavnostně přivítá vévodu Albrechta z Valdštejna i s jeho družinou a ozbrojeným doprovodem. V průběhu...