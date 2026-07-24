Moravská Třebová na Svitavsku zbourá dům v centru, místo asi využije pro bydlení

Moravská Třebová na Svitavsku letos zbourá starý dům v Komenského ulici v centru města, který koupila. Uvolněný pozemek společně se sousední městskou parcelou chce radnice v budoucnu využít pro bydlení nebo služby pro obyvatele. ČTK to řekl místostarosta Václav Dokoupil (KDU-ČSL).
Město koupilo domek za milion korun, za další více než milion korun ho letos demoliční firma zbourá. "Pozemek je v centru města na zajímavém místě, myslím, že to do budoucna má velký potenciál. Společně se sousedním nevyužitým pozemkem, který je rovněž v majetku města, se jedná o strategickou lokalitu. Aktuálně nemáme finální zadání pro konkrétní využití, jsme ve fázi diskusí s městským architektem. Nabízí se využití pro účely bydlení, služby pro občany, nebo kombinace," řekl Dokoupil.
Se sousedním pozemkem má plocha okolo 1200 metrů čtverečních. "Na jedné straně sousedí s integrovanou střední školou Pardubického kraje a na druhé straně s menšími obchody. V bezprostředním okolí jsou také rodinné domy. Podle současného územního plánu je možné území využít pro bydlení nebo služby," řekl místostarosta.
Ve městě podle radnice zbývá omezené množství volných rozvojových ploch. Jeden nezastavěný pozemek v Olomoucké ulici město využije ke stavbě menšího bytového domu, kde bude pět startovacích bytů pro mladé lidi. "Získali jsme podporu od Pardubického kraje formou návratné finanční výpomoci ve výši 15 milionů korun. Celkové náklady projektu budou do 20 milionů korun," řekl Dokoupil. Město chce začít stavět letos, dokončení stavby očekává přibližně do jednoho roku.
Projekt bydlení navazuje na podporu Nadačního fondu Homerun Pardubického kraje, jehož cílem je pomáhat udržet mladé lidi v regionu. Fond podporuje vysokoškoláky formou stipendií, podmínkou je, že se po studiích vrátí do regionu. Pomoc je zaměřená na rozvoj hospodářsky a sociálně ohrožených oblastí Moravské Třebové na Svitavsku a České Třebové na Orlickoústecku.