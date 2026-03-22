Moravská Třebová nabízí majitelům koček příspěvek na kastraci

Moravská Třebová na Svitavsku nově nabízí majitelům koček příspěvek na kastraci. Město nezřizuje zvířecí útulek a toulavé kočky bez majitele cíleně nesterilizuje. V Moravské Třebové zajišťují odchyt koček zhruba pět let dobrovolníci, zjistila ČTK.
"Žádný ucelený program nebo dotační titul jsme na kastrační program doteď neměli. Cílem je motivovat majitele koček k sterilizacím, abychom omezili růst počtu toulavých koček a koťat. Vyčlenili jsme na to 30.000 korun. Je to takový testovací balíček," řekl místostarosta Václav Dokoupil (KDU-ČSL).
Na sterilizaci kočky dává město 800 korun, na kocoura 400 korun. Od ledna příspěvek využilo 11 majitelů, aby dalo kastrovat 15 koček.
Jana Fabianová pracuje na městském úřadu a ve volném čase se věnuje toulavým kočkám. S dalšími dobrovolníky je odchytává do klecí a nechává kastrovat. Loni sterilizovali 45 zvířat, letos 12. Město na veterinární péči nárazově přispívá, řekla ČTK. "Člověk pro to musí být zapálený. Letos byly v zahradní kolonii skupiny koček. Další byly na Olomoucké ulici, kočičky už byly březí. Mapujeme, kde se vyskytují. Máme zvěrolékaře, který s námi spolupracuje," řekla Fabiánová.
Žena nejdřív vše zajišťovala sama, ale postupně kolem sebe vytvořila skupinu několika lidí, kteří jí pomáhají umístit klece nebo odvézt kočky k veterináři. "Když kočky nějakou dobu po zákroku vypouštíme, musíme vědět, že je v dané lokalitě někdo krmí, aby netrpěly hladem. Venkovní kočky to mají těžké, trápí je zima, hlad, nemoci. Proto jsem jim začala pomáhat," řekla Fabiánová.
Nekastrovaná kočka může mít mláďata dvakrát až třikrát ročně, což představuje průměrně deset až 15 koťat za rok. Březí může být už v půl roce života. Toulavé kočky čelí zvýšenému riziku řady onemocnění, zejména virových infekcí. Běžné jsou pro ně nákazy parazity, zranění z rvaček a dopravních nehod. Zvířata často hynou předčasně.