Moravská Třebová odložila projednání záměru výstavby čtyř větrných elektráren

Vedení města Moravská Třebová na Svitavsku zatím nebude znovu projednávat záměr postavit čtyři větrné elektrárny pod Hřebečským hřbetem. Investorská společnost S&M zatím nevyřešila majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků ani potřebné souhlasy Úřadu pro civilní letectví, uvedla radnice na webu. V únoru zastupitelé Moravské Třebové rozhodnutí o stavbě větrných elektráren odložili, po firmě požadovali například hlukovou studii.
"Na jedné straně jsou nám známy pozitiva spojené s výrobou energie z obnovitelných zdrojů i potenciál budoucích benefitů plynoucích z komunitní energetiky, na druhé straně nemůžeme rozhodovat o něčem, kde nám chybí zcela zásadní informace. Vyřízení těchto záležitostí může jistou chvíli ještě trvat, nicméně toto všechno jsou zásadní faktory, bez kterých nelze celou situaci zodpovědně vyhodnotit," uvedl starosta Pavel Charvát (ODS). Vyjádření města k záměru je minimálně pro letošní rok odloženo.
Větrné elektrárny by neměly stát na hřebenu, ale na svahu pod ním směrem k Moravské Třebové. Každá elektrárna by měla mít výkon sedm megawattů (MW), výška včetně listů vrtule by dosáhla 250 metrů. Za možnost provozovat větrné elektrárny by město získalo peníze do rozpočtu. Investor nabízel 1,2 milionu korun z každé elektrárny.
Firma S&M CZ Jevíčko provozuje na Svitavsku a Orlickoústecku několik větrných parků. Postavila například dosud nejvýkonnější elektrárnu u Žipotína, místní části obce Gruna na Svitavsku, s instalovaným výkonem 4,2 MW. Další větrný park plánuje severovýchodně od Moravské Třebové, má mít celkový instalovaný výkon 42 MW.