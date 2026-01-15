Kuchyňský odpad zamíří do bioplynky a kompostérů

  9:10
Moravská Třebová chce předcházet vzniku odpadu, který by jinak skončil na skládce. Město v těchto dnech zahájilo pilotní projekt sběru gastroodpadu z domácností.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Každá domácnost na největším sídlišti v okolí Svitavské ulice získá nádobu, do které lze uložit biologicky rozložitelný kuchyňský odpad. „Nádoby budou od 14. ledna distribuovány prostřednictvím domovních správ,“ uvedla mluvčí města Lucie Krčmářová.

Odpad lze pak v běžném sáčku vysypat do tmavě hnědých nádob umístěných na sběrných místech. Odpad bude každý týden odvezen do bioplynové stanice v Rapotíně, kde bude ekologicky zpracován na biometan, elektřinu, teplo a hnojivo.

Snížit množství odpadu u rodinných domů chce radnice pomocí kompostérů, které budou zájemcům distribuovány v letošním roce.

15. ledna 2026

