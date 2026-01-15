Každá domácnost na největším sídlišti v okolí Svitavské ulice získá nádobu, do které lze uložit biologicky rozložitelný kuchyňský odpad. „Nádoby budou od 14. ledna distribuovány prostřednictvím domovních správ,“ uvedla mluvčí města Lucie Krčmářová.
Odpad lze pak v běžném sáčku vysypat do tmavě hnědých nádob umístěných na sběrných místech. Odpad bude každý týden odvezen do bioplynové stanice v Rapotíně, kde bude ekologicky zpracován na biometan, elektřinu, teplo a hnojivo.
Snížit množství odpadu u rodinných domů chce radnice pomocí kompostérů, které budou zájemcům distribuovány v letošním roce.