Moravská Třebová otevře opravené muzeum, expozice bude mít interaktivní prvky

Moravská Třebová na Svitavsku otevře 6. června zmodernizované muzeum. Jeho základem je kolekce amerického obchodníka Ludwiga Holzmeistera, který na počátku minulého století cestoval po východní Asii a severní Africe a sbíral umělecké předměty. Expozice kombinuje klasické vystavování sbírek s digitálními a interaktivními prvky, řekl ČTK místostarosta Václav Dokoupil (KDU-ČSL).
"S původní podobou se nové prostory muzea vůbec nedají srovnat. Bude tam audiovizuální technika, návštěvníci si budou moci například vyzkoušet psaní hieroglyfů na dotykových obrazovkách. K dispozici budou také projektory, které budou promítat scény z jednotlivých lokalit," řekl Dokoupil.
Hlavní expozice bude rozdělena do pěti tematických místností nazvaných Cesty kolem světa. Nově se muzeum také bude zabývat dějinami města. Součástí nového konceptu je také vzdělávací místnost, muzeum zřídilo i pozici edukátorky.
"Expozice pracuje s předměty, které dříve nebylo možné plně vystavit, protože část z nich zůstávala v depozitáři. Nově jsou ale znovu prezentovány a zasazeny do širšího kontextu mimoevropských kultur, díky čemuž získávají jasnější význam a souvislosti," řekla vedoucí muzea Monika Marhounová.
Muzeum využívá asi 20 digitálních aplikací. Příkladem jsou zvětšené modely drobných předmětů, například skarabů, na nichž lze detailně studovat symboly egyptské mytologie. "Hlavním exponátem zůstává mumie princezny, která je uložená ve dvojité dřevěné rakvi. Dochovala se v kompletní podobě, což není běžné," řekla Marhounová.
Město obnovuje novorenesanční budovu z roku 1906, kterou zaplatil Holzmeister. V Třebové se narodil a městu daroval své sbírky z cest po světě. "Snažili jsme se, aby prezentace sbírek nebyla postavená na pohledu takzvaně bílého muže, ale naopak aby představovala jednotlivé kultury v jejich původním kontextu," řekla Marhounová.
Holzmeister pocházel z německé rodiny a hlásil se k tomu. V muzeu směli být zaměstnáni jen Němci, nesmělo se tam mluvit jinak než německy, všechny nápisy a popisky musely být v němčině. Holzmeisterovi velmi záleželo na tom, aby jeho dary byly viditelně odděleny od starších sbírek.
"Pocházel z tkalcovské rodiny, která podnikala v textilním průmyslu. V muzeu preferoval němčinu před češtinou. V té době bychom ho ještě nenazývali nacionalistou, nebylo to tak vnímáno," řekla Marhounová. Z Moravské Třebové Holzmeister odešel jako malý chlapec, jeho rodina se usídlila v New Yorku. Vazby na rodné město mu zůstaly a opakovaně se tam vracel.
Jako obchodník Holzmeister zbohatl a mohl si dovolit cesty kolem světa. "Předměty nakupoval na trzích, které byly pro evropskou klientelu. Prodávalo se tam to nejlepší, co země nabízela. Jeho staroegyptská sbírka je nejcennější," řekla Marhounová.
Za opravu muzea zaplatí Moravská Třebová 90 milionů korun, z toho 20 milionů korun stojí expozice. Na investici radnice získala dotaci 68 milionů korun.