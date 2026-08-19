Moravská Třebová otevřela na přání obyvatel první psí hřiště

Město Moravská Třebová na Svitavsku otevřela na přání obyvatel první psí hřiště. Vzniklo na místě bývalých volejbalových kurtů. Prostor město zatím pouze vyklidilo, upravilo, natřelo plot a doplnilo ho lavičkami. ČTK to řekl starosta Pavel Charvát (ANO).
Hřiště v Dukelské ulici má přibližně 25 krát 25 metrů. Město zatím nechce do jeho vybavení výrazně investovat. Rozhodne se podle toho, jak se prostor mezi pejskaři osvědčí. Případně ho může doplnit například o další prvky.
"Vzniklo to spíš spontánně jako reakce na přání občanů. Zkusili jsme to a teď čekáme, jak se to chytne. Je to zatím v syrovém stavu, máme tam oplocený prostor a lavičky," řekl Charvát. Do budoucna tam město může například instalovat agility překážky, dodal.
Podle starosty mají obyvatelé Moravské Třebové pro volné venčení psů dostatek možností v okolí města, kde jsou louky, pole a lesy. Pohyb psů bez vodítka na veřejných prostranstvích upravuje městská vyhláška. Na většině míst mají lidé povinnost mít psa zajištěného na vodítku.
Psí výběhy a parky už fungují také v dalších městech Pardubického kraje, v Pardubicích jich je několik, je také v Chrudimi a Holicích na Pardubicku. První oplocený psí výběh v Pardubicích vznikl na Dubině v roce 2015.