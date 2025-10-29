Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Radek Latislav
  17:32
Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra Andreje Babiše. Záležitostí se bude zabývat policie.

Falešný podpis Andreje Babiše na petičním archu. | foto: Moravská Třebová

Vedení města zjistilo, že petice je značně na vodě. Nejenže zhruba 150 podpisů neodpovídá zákonným náležitostem, ale minimálně jeden z podpisů byl zfalšován. A jde přímo o podpis zřejmě budoucího premiéra Andreje Babiše. Petiční výbor kvůli tomu čelí podezření z podvodu.

„Ti lidé nejenže pomotali lidem hlavy, ale ve finále zfalšovali podpis Andreje Babiše. Za mě je to morálně hnus,“ řekl starosta Moravské Třebové Pavel Charvát (ODS). Andrej Babiš městu písemným prohlášením potvrdil, že petici nepodepsal a nikoho k tomu ani neoprávnil. Město proto podalo na neznámého pachatele trestní oznámení.

„Aby byla celá záležitost řádně prošetřena, bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele,“ uvedl starosta na webu města.

Chrudimsko chce vodárny zpátky pod svou kontrolu. Ve hře jsou stamiliony

Podezření z podvodu čelí petiční výbor ve složení Petr Zouhar, Jakub Dvořák, Eva Ressková a Miloš Elfmark. Redakce iDNES.cz zástupce výboru kontaktovala s žádostí o vysvětlení, ale ta zatím zůstala bez odpovědi. RSDr. Petr Zouhar kandidoval do zastupitelstva neúspěšně za KSČM a pravidelně se účastní zasedání zastupitelstev.

Že je podpis Andreje Babiše falešný, zjistila radnice přes místní buňku hnutí ANO. Signatáři petice se snažili Andreje Babiše přesvědčit, aby jim petici podepsal, on je však odmítl.

„Jeho podpis nás zarazil. Věděli jsme, že Andrej Babiš byl v Moravské Třebové v létě na mítinku a od místních funkcionářů hnutí ANO jsme se po našem dotazu dozvěděli, že signatáři petice byli za panem Babišem snad dvakrát. On jim měl říct, že jim nic nepodepíše, protože o tom nic neví, že není zdejší,“ dodal Charvát.

Polopravdy a lži, říká starosta

Petice občanů požadovala, aby správu vodáren a kanalizace mělo na dalších deset let v rukou město, a ne soukromá společnost VHOS Moravská Třebová, která patří pod rakouskou skupinu Energie AG. Zastupitelé na svém posledním jednání vzali petici na vědomí, ale požadavky petičního výboru odmítli.

Petice proti spalovně u senátorů zabodovala, odpůrci však vyhráno nemají

Podle starosty Pavla Charváta byla petice plná polopravd a lží. „Petiční výbor vůbec netuší, co by se stalo, kdyby bylo po jejich. Vodárenská firma nám provozuje vodárenskou infrastrukturu od začátku 90. let. Navíc my nemáme na území města, kromě jednoho menšího, žádný zdroj vody, ze kterého bychom mohli zásobovat obyvatelstvo. Museli bychom vodu od okolních obcí nakupovat, což bychom ji jednoznačně zdražili,“ říká starosta Moravské Třebové.

Město je členem svazku 19 obcí. Ten všem obcím garantuje dostupnost pitné vody a rozhoduje také o ceně vodného včetně investic. „Nejde zpřetrhat tyto vazby a říct, že s vámi končíme a teď si to tady budeme provozovat sami,“ dodal starosta.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Tma, prach a přízračné ticho. Padesát let od nejhorší letecké nehody ČSSR v Suchdole

Zkušená posádka, téměř nový stroj a rutinní let z dovolené. Přesto 30. října 1975 skončil charterový let jugoslávských aerolinek katastrofou v pražské zahrádkářské kolonii. Nehoda si vyžádala 79...

29. října 2025

Hudba studentů i pedagogů dnes na JAMU rozezněla chodby, schodiště i toalety

Hudba v nejrůznějších podobách dnes rozezněla chodby, schodiště i toalety Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU). Při akci nazvané...

29. října 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Zoo, Žluté lázně, Letňany i Džbán. Na těchto místech v Praze si i letos užijete světelnou show

Praha se opět rozzáří stovkami tisíc světel. Od konce října až do února oživí metropoli oblíbené světelné parky, jako jsou Garden of Lights v Zoo Praha, Winter Wonderland v Letňanech, Lumina Park u...

29. října 2025

Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.

29. října 2025  19:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko je stále bez záloh na PET lahve a plechovky. Okolní státy už systém úspěšně zavedly

Zatímco naši sousedé už léta úspěšně zálohují plastové lahve i plechovky, v Česku systém stále chybí. Přitom od roku 2029 nám ho nařídí evropské předpisy – a čím později ho spustíme, tím dražší bude.

29. října 2025  18:30

V Novém Jičíně skončila druhá etapa úprav panelového sídliště Nerudova

V Novém Jičíně skončila druhá etapa obnovy panelového sídliště Nerudova za sedm milionů korun. Město nechalo opravit chodníky nebo dětské hřiště. U panelových...

29. října 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:32

Rakovník začne v listopadu opravovat vnitřní prostory historické radnice

Rakovník chce v listopadu zahájit obnovu vnitřních prostor historické radnice na Husově náměstí, kde je městský úřad. Za víc než sedm milionů korun opraví...

29. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Po nehodě dvou osobních aut na Ústecku zemřel člověk, další dva jsou zranění

Po nehodě dvou osobních aut u obce Povrly na Ústecku dnes zemřel člověk. Resuscitace byla neúspěšná, šlo o velmi vážná zranění. Další dva lidé utrpěli středně...

29. října 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

J. Hradec připravuje rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun

Jindřichův Hradec připravuje na příští rok rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun. Vysoké saldo způsobil fakt, že řada projektů z letošního roku...

29. října 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu

Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z...

29. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm po roční rekonstrukci zahájí provoz

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku po více než roční pauze zahájí ve středu 5. listopadu provoz. Má za sebou rekonstrukci za 1,27 milionu...

29. října 2025  15:21,  aktualizováno  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.