Moravská Třebová podpoří opravy fasád v centru programem půjček

Moravská Třebová na Svitavsku spustila program bezúročných půjček na opravy fasád a pohledových částí domů v městské památkové rezervaci a ve vybraných hlavních ulicích. Majitele má motivovat k obnově a modernizaci bytových i rodinných domů s důrazem na estetiku a stav budov, které utvářejí tvář města. Na program radnice uvolnila milion korun, řekl ČTK místostarosta Václav Dokoupil (KDU-ČSL).
"Pro vlastníky kulturních památek existuje možnost čerpat z dotace ministerstva kultury v programu regenerace městských památkových rezervací, což aktivně využívají. Ale měli jsme hlasy vlastníků historických objektů v památkové rezervaci, které nemají statut kulturní památky, a ty požadavky jsou úplně stejné. Když domy opravují, z hlediska památkové ochrany mají víc požadavků a podmínek než ostatní vlastníci mimo rezervaci," uvedl Dokoupil. Majitelé památkově chráněných budov o půjčku žádat nemohou.
Na jednu žádost město poskytne maximálně půl milionu korun. Půjčka je bezúročná, bude nutné ji splatit nejdéle do sedmi let. Podle Dokoupila se podle letošních zkušeností ukáže, zda příští rok vyčlení Moravská Třebová na program více peněz. Časem by se měly do programu vracet splátky a nebude nutné ho doplňovat dalšími penězi.
Město letos spustilo také dotační program pro podnikatele zaměřující se na regulaci venkovní reklamy a vizuálního smogu. "Podporuje kultivované označování provozoven, máme už první žádosti o spolupráci," řekl Dokoupil.
Moravská Třebová se stala historickým městem roku 2024. Mezi významné památky patří renesanční zámek v centru města. Součástí městské památkové rezervace, vyhlášené v současné podobě v roce 1980, je kromě historického jádra města a zámku také areál na nedalekém Křížovém vrchu včetně kostela Nalezení svatého Kříže z přelomu 15. a 16. století, který město získalo od církve.