„Nové centrum nyní nabízí adekvátně vybavené prostory pro veřejnost, místní spolky, knihovnu i umělce, kteří zde najdou zázemí pro svou tvorbu a rozvoj společenského života celého regionu,“ uvedl starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.
Moravská Třebová přestavěla kulturní dům
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...
Předpověď počasí: Sněhové příděly jen tak nezmizí. Co nás čeká v dalších dnech
Sněžení, které dnes zasáhlo velkou část Česka, jen tak neskončí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se zimní počasí udrží minimálně do začátku příštího týdne. I když už nepůjde o výrazné...
Decroix neuspěla, NS zamítl její stížnost proti podmínce za zneužití dítěte
Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala v kauze sexuálního zneužití dítěte. Nesouhlasila s tím, že olomoucký vrchní soud...
Bílý buk přežívá bez chlorofylu třicet let. Vědci přišli s možným vysvětlením
Bílý buk v Moravském krasu, který postrádá chlorofyl a není schopen fotosyntézy, přežívá přibližně již tři desetiletí. Tento mimořádný případ zkoumají odborníci z Botanického ústavu Akademie věd ČR...
Gemo předalo kampus Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Zvenku to jde, ale vnitřek dosloužil. Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů
Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě...
Výprava za zimujícími ptáky na Oplatil
Příležitost nahlédnout do světa zimujícího vodního ptactva nabídne Východočeské muzeum v Pardubicích. V sobotu 31. ledna se uskuteční ornitologická vycházka k písníkům Oplatil a Čeperka, organizovaná...
Babiš nezvažuje Macinkovo odvolání, spolupráce s ním je výborná, řekl
Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje odvolání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Spolupráce s ním je výborná, řekl při dnešní návštěvě čáslavské...
Kyberkriminalita v Karlovarském kraji narůstá, škody jsou mnohamilionové
Kyberkriminalita v Karlovarském kraji rychle narůstá, lidé kvůli ní přicházejí o miliony korun. Trestná činnost, která se odehrává nejčastěji na internetu, v...
Běžkaři i lyžaři mají v Krušných horách upravené stopy i svahy, bude dál sněžit
Podmínky pro běžecké i sjezdové lyžování jsou v Karlovarském kraji ideální, zjistila ČTK. Skiareály jsou většinou v plném provozu a jsou připraveny na únorové...
Prodej stavebního pozemku 850 m2
Pražmo, okres Frýdek-Místek
3 450 000 Kč
Modlitebna prošla obnovou
Sto let stará modlitebna Církve bratrské v České Třebové prošla rekonstrukcí za přibližně dvacet milionů korun a nyní už slouží.
V Boršově začalo fungovat Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska. Modernizace zastaralého kulturního domu za více než 23 milionů korun proměnila původní objekt v reprezentativní prostory, které...