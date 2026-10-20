Moravskou Třebovou povede Václav Dokoupil, Pavel Charvát bude místostarostou

Václav Dokoupil (Naši sousedé) se má stát novým starostou Moravské Třebové. Dosud působil jako místostarosta. Pavel Charvát (Třebováci 2026+), který zastával funkci starosty, má nově působit jako uvolněný místostarosta. Oba politici budou ve vedení druhé volební období, uvedla radnice.
Uvolněný starosta vykonává funkci na plný úvazek a pobírá za ni plat, zatímco neuvolněný starosta zpravidla vykonává funkci vedle svého běžného zaměstnání a dostává za ni nižší odměnu. Druhým neuvolněným místostarostou má být Jaroslav Hanák (3PK – Pro prosperující Moravskou Třebovou). Jeho sdružení vyhrálo volby s pěti mandáty.
"Ten, kdo kandiduje, chce mít vždycky starostu, ale při vyjednávání měly strany své požadavky. Tohle je výsledek, takhle jsme se dohodli," řekl ČTK Hanák.
Na koaliční spolupráci se domluvilo šest subjektů, v zastupitelstvu budou mít 17 z 21 zastupitelů. Tvoří ji Naši sousedé, 3PK – Pro prosperující Moravskou Třebovou, Třebováci 2026+, ANO, Srdcem Třebováci a Změna pro Třebovou. V opozici budou Patrioti za Moravskou Třebovou a Hlas Třebové, které budou mít v zastupitelstvu po dvou mandátech.