Moravskou Třebovou povede Václav Dokoupil, Pavel Charvát bude místostarostou

Václav Dokoupil (Naši sousedé) se má stát novým starostou Moravské Třebové. Dosud působil jako místostarosta. Pavel Charvát (Třebováci 2026+), který zastával funkci starosty, má nově působit jako uvolněný místostarosta. Oba politici budou ve vedení druhé volební období, uvedla radnice.
Uvolněný starosta vykonává funkci na plný úvazek a pobírá za ni plat, zatímco neuvolněný starosta zpravidla vykonává funkci vedle svého běžného zaměstnání a dostává za ni nižší odměnu. Druhým neuvolněným místostarostou má být Jaroslav Hanák (3PK – Pro prosperující Moravskou Třebovou). Jeho sdružení vyhrálo volby s pěti mandáty.
"Ten, kdo kandiduje, chce mít vždycky starostu, ale při vyjednávání měly strany své požadavky. Tohle je výsledek, takhle jsme se dohodli," řekl ČTK Hanák.
Koalice v Moravské Třebové vznikla na základě snahy překonat dlouhodobé politické rozpory a urychlit rozvoj města. Přestože ji tvoří názorově pestrá uskupení, podařilo se najít společnou řeč. "Upřednostnili jsme snahu o to, aby rozvoj města šel co nejrychleji. K tomu je potřeba co nejširší schopný tým," řekl ČTK Dokoupil.
Na koaliční spolupráci se domluvilo šest subjektů, v zastupitelstvu budou mít 17 z 21 zastupitelů. Tvoří ji Naši sousedé, 3PK – Pro prosperující Moravskou Třebovou, Třebováci 2026+, ANO, Srdcem Třebováci a Změna pro Třebovou. V opozici budou Patrioti za Moravskou Třebovou a Hlas Třebové, které budou mít v zastupitelstvu po dvou mandátech.
Mezi hlavní investiční plány Moravské Třebové patří výstavba kulturního centra MIZA, dokončení přístavby základní školy u kostela včetně nové jídelny a rozvoj lokality Jihozápad určené pro bydlení. Radnice plánuje postupnou modernizaci sportovišť nebo proměnu bývalé tržnice v pěší zónu s parkovištěm, veřejnými toaletami a novou zelení.