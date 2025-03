„Mostaři nám řekli, že klenba už toho moc nevydrží a most musí jít celý pryč. Rekonstrukce bude mít velký zásah do dopravy. Jezdí nám tam autobusové linky i spousta aut, která jedou do centra Mýta od Litomyšle,“ řekl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza k omezení, jež potrvá od dubna do konce letních prázdnin.

Pěší budou moci využít sousední lávku. Vysoké Mýto chtělo začít s rekonstrukcí loni, ale do soutěže se nikdo nepřihlásil. Součástí stavby za téměř 20 milionů korun budou i přeložky sítí.