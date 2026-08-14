Dvě čtyřnápravová nákladní auta, každé o hmotnosti 15 tun. Obě mají na korbě 19 tun recyklátu. Dohromady tedy 68 tun. To byla zátěž, kterou muselo při zatěžkávací zkoušce unést mostní provizorium. To v posledních měsících vyrostlo vedle mostu Kapitána Bartoše, který půjde k zemi a nahradí jej zbrusu nový a plnohodnotný most.
„Zatěžujeme každé pole zvlášť stejným zatížením a podle statické zatěžovací zkoušky měříme svislý posun a průhyby konstrukce,“ uvedl mostní projektant Jan Bursa.
Pouhým okem to lze jen těžko zaznamenat, ale měřící přístroje jsou přesné. Konstrukce provizoria se pod oběma náklaďáky, tedy pod téměř 70 tunami, prohne přibližně o čtyři centimetry. Zda dočasný most v testu obstál bude jasné příští týden. Na místě ale nic nenasvědčovalo tomu, že by se vyskytl sebemenší problém.
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Stavba mostního provizoria přes Labe je v polovině, hotovo bude do konce prázdnin
Na mostě Kapitána Bartoše byla už před více než třemi roky zavedena kyvadlová doprava, protože jeho životnost se blížila ke konci. Kvůli tomu z něj také zmizely tehdejší linky MHD, které byly vedeny objízdnými trasami. O přímé spojení mezi nádražím a Polabinami se staraly menší autobusy, které starý most bezpečně unesl.
„Spoje s malými autobusy byly komplikované. Jezdily sice často, ale kvůli nízké kapacitě byly často přeplněné,“ uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.
Mostní provizorium začne sloužit 1. září a hned se na něj vrátí i původní autobusové a trolejbusové linky, tedy 2, 6 a 18. Pouze linka číslo 13 zůstane trasována přes most Pavla Wonky a na svou původní trasu se vrátí až s vybudováním nového mostu Kapitána Bartoše. Ten by měl být podle současných plánů hotový na konci roku 2027.