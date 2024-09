Stavbaři za půlden překlenuli dálničním mostem silnici, pod ním svištěla auta

Bez ohledu na dopravní značky nohu z plynu dávalo dnes intuitivně mnoho řidičů na silnici I/35 mezi Janovem a Opatovcem, kde staví další úsek dálnice D35. Ještě ráno mnozí projížděli pod červeně zářivou ocelovou konstrukcí, aby ji odpoledne vystřídala šeď betonu.

Ředitelství silnic a dálnic totiž nosnou konstrukcí budoucí estakády překlenulo za plného provozu jeden z nejvytíženějších silničních tahů v zemi. Ačkoli původně měla ojedinělá operace proběhnout v nočních hodinách, kdy není silnice tolik frekventovaná, tím, že výsuv probíhá od května bez sebemenšího problému, mostní inženýři se nakonec rozhodli práce přesunout na den.

„Identifikovali jsme veškerá rizika. Přijali jsme patřičná bezpečnostní opatření k tomu, aby nemohlo dojít k jakémukoli problému, zejména pádu volných částí mostu nebo případně dílčích konstrukcí. Na samotném výsuvném nosu ani betonové konstrukci se během výsuvu nepohybují žádní pracovníci,“ řekl Ondřej Strouhal, mostní specialista společnosti Mi Roads, která dálnici společně s Doprastavem staví.

Noční práce by pro výsuv betonové konstrukce o hmotnosti téměř pět tisíc tun paradoxně znamenaly daleko větší riziko. Celá mostní konstrukce v čele s červeným výsuvným nosem se pomocí hydraulických lisů pohybuje po pilířích rychlostí dva milimetry za sekundu. A to chce ostražitost. Konstrukce leží na provizorních ložiscích, po kterých se most vysouvá. Výsuv umožňují speciálním mazivem namazané teflonové desky, které snižují tření mezi nosnou konstrukcí a provizorním ložiskem. Laicky řečeno most jakoby po ložiscích klouzal. Přísloví „kdo maže, ten jede“ tady platí dvojnásob.

„I přesto, že konstrukce váží téměř pět tisíc tun, k pohybu je potřebná vodorovná síla v řádu asi jen 200 tun, a to díky teflonovým deskám. Betonová konstrukce teflonové desky táhne s sebou. Tím, jak vyjíždějí, je chlapi musí odebírat a znovu vkládat. Za horších světelných podmínek by mohlo dojít k otočení teflonových desek a celý výsuv by se mohl zaseknout. V horším případě by se mohl začít naklánět pilíř,“ dodal k riziku nočních prací Strouhal.

Náklon pilířů hlídají čidla

I proto jsou všechny mostní podpěry opatřeny čidly, která náklon pilířů sledují. „Na telefonu mi běží online aplikace, ve které vidím, k jak velké deformaci na pilířích dochází. Maximálně jsme se dostali na padesát procent předepsané hraniční hodnoty,“ řekl k dostatečné rezervě mostní specialista.

Estakáda na D35 u Svitav Mostní estakáda s 16 pilíři v katastru obcí Mikuleč a Opatovec bude mít délku 438,65 metru. Mostovku bude tvořit komorový průřez o osmi polích z předpjatého monolitického betonu. Nosná konstrukce bude uložena pomocí kalotových ložisek. Most bude stát na 144 hlubinných pilotách o objemu bezmála 3 200 metrů krychlových. Most bude ve výšce 10,47 metru překračovat stávající silnici I/35 a ve výšce 13,83 metru Mikulečský potok.

V každém taktu, který trvá deset dní, stavaři most prodlouží o 30 metrů, což je délka jednoho segmentu. Vzhledem k délce mostního pole nad silnicí, který je se svoji délkou 62 metrů nejdelší, tak museli celou akci rozdělit nadvakrát.

Tím, že stavaři nad silnicí nemají žádnou jinou podpěru, špička výsuvného nosu se během výsuvu před další pevnou podpěrou prohnula o 40 centimetrů. „Abychom mohli přejet přes provizorní ložiska a pokračovat dál ve výsuvu, musíme průhyb vykompenzovat tím, že celou konstrukci nadzvedneme pomocí hydraulického zařízení,“ popsal ze země téměř nepostřehnutelnou zajímavost Ondřej Strouhal.

Začátek druhého výsuvu dnes ráno zdržela jen společná kontrola Cizinecké policie a Inspektorátu práce, která měla prověřit, zda na stavbě nejsou dělníci bez patřičného povolení.

„Jinak jedeme podle harmonogramu. Celková délka nosné konstrukce je 430 metrů. Teď jsme téměř před polovinou. Vysouváme sedmý segment z celkových patnácti. Celková délka nosné konstrukce, kterou v tuto chvíli vysouváme, je 204 metrů z celkových 430 metrů,“ dodal Strouhal k mostu v hodnotě asi 150 milionů korun.

Stavba téměř dvanáctikilometrového úseku dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem, která byla vysoutěžena za 2,5 miliardy, má být dokončena v prosinci příštího roku.

„Troufám si říct, že termín držíme. Aktuálně probíhají práce na hlavní stavbě tělesa dálnice. Probíhají násypy zemních těles, dokončuje se odtěžování zářezů, naváží se štěrkodrtě, probíhají práce na odvodňovacích prvcích, retenčních nádrží a kanalizace. Naváží se zemní val u Opatovce, který poslouží jako protihlukové opatření. Před předáním správců jsou inženýrské sítě, jako jsou přeložky vysokotlakého a středotlakého plynovodu, přeložky sdělovacích kabelů a vodovodu,“ řekla Romana Šolcová z pardubické pobočky ŘSD.