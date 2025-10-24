Vyřazené motorové vozy ze 70. let minulého století známé také pod přezdívkou orchestrion zachránili vlekaři před sešrotováním.
„Potřebovali jsme nějakým způsobem vylepšit zázemí sjezdovky a přemýšleli jsme, jak to udělat stylově a originálně,“ řekl vedoucí českotřebovského areálu Peklák Zdeněk Vávra k originálnímu zázemí lyžařů v podobě motorového vozu řady 810 a přívěsného vozu 010. Oba sloužily u Českých drah, od kterých je vlekaři odkoupili.
Renovace dvou vozů „na klíč“ se ujal českotřebovský výrobce lokomotiv CZ LOKO, resp. jeho dceřiná společnost PARI CZ Servis v Kutné Hoře. „Součástí provedených prací bylo provedení laku a přeprava na místo,“ uvedla firma na sociálních sítích.
Mnohdy zatracovaný železniční dříč, který sehrál svoji roli zejména na menších regionálních tratích, si zaslouženého důchodu užije na dvou kolejových polích.
Oba vozy jsou přistaveny k sobě tak, aby byly průchozí, neboť v nich vzniknou šatny pro děti a půjčovna lyží se servisem. „Nahradí staré nevyhovující unimobuňky, které byly odepsané. Celé to vyjde určitě levnější, než kdybychom kupovali nějaké kontejnery,“ dodal Vávra. Na řadu teď přijdou úpravy vnitřních dispozic, na kterých pracovníci Pekláku v těchto dnech dělají.
„Všechno, co je uvnitř půjde ven. Motor byl demontován už při renovaci kvůli přepravě. Teď musíme udělat nové podlahy. Část sedaček se vrátí zpátky. Druhý vůz zůstane prázdný. Do něj instalujeme stroje na servis lyží plus stojany na lyže,“ uvedl vedoucí skiareálu Peklák, kde pro letošní sezonu kromě nového zázemí připravují posílení zasněžovacího systému.
Aby proměna ve městě železničářů byla dokonalá, lyžaři si v zimě budou u sjezdovky připadat jako na skutečné zastávce. Ke kontejnerům opláštěným dřevem, ve kterých jsou toalety, přibude také přístřešek. „Celé to bude simulovat nástupiště. Samozřejmě nebude chybět cedule Peklák,“ dodal Vávra.