Motorkář v Přelouči zemřel po nárazu do zdi, vyjížděl na hlavní silnici

Krátce před polednem dnes havaroval v Přelouči na Pardubicku motocykl Honda. Motorkář, ročník 1975, při nehodě zemřel. Resuscitace muže byla neúspěšná. ČTK to řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.
Havárie se stala na Pardubické ulici. Muž vyjížděl z parkoviště na hlavní silnici, přejel komunikaci napříč a narazil do zdi protilehlého domu.
"Na místě ho resuscitovali přeloučští policisté a strážníci, následně si resuscitaci převzali zdravotníci, bohužel ale řidič na místě podlehl svým zraněním a vrtulník odlétal prázdný," řekla mluvčí.
Okolnosti a příčiny dopravní nehody policisté vyšetřují. Silnice byla v místě nehody uzavřena a provoz hlídky policistů odkláněly po místních komunikacích.