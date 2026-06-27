Motorkář v Přelouči zemřel po nárazu do zdi, vyjížděl na hlavní silnici

Autor: ČTK
  13:51aktualizováno  13:51
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Krátce před polednem dnes havaroval v Přelouči na Pardubicku motocykl Honda. Motorkář, ročník 1975, při nehodě zemřel. Resuscitace muže byla neúspěšná. ČTK to řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Havárie se stala na Pardubické ulici. Muž vyjížděl z parkoviště na hlavní silnici, přejel komunikaci napříč a narazil do zdi protilehlého domu.

"Na místě ho resuscitovali přeloučští policisté a strážníci, následně si resuscitaci převzali zdravotníci, bohužel ale řidič na místě podlehl svým zraněním a vrtulník odlétal prázdný," řekla mluvčí.

Okolnosti a příčiny dopravní nehody policisté vyšetřují. Silnice byla v místě nehody uzavřena a provoz hlídky policistů odkláněly po místních komunikacích.

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