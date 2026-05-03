Motorkář zemřel při nehodě u Lanškrouna, srazil se s osobním autem

U Lanškrouna na silnici II/315 dnes odpoledne při dopravní nehodě zemřel motorkář. Střetl se s osobním autem, informovali ČTK policisté. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Nehoda se stala krátce po 15:00. Silnice byla v místě nehody dočasně neprůjezdná, před 16:00 byl provoz částečně obnoven.
Vážná nehoda se stala mezi Lanškrounem a obcí Ostrov u odbočky k rybníkům. "Řidič motocyklu bohužel na místě zemřel. Řidička osobního auta, ročník 1971, jela ve vozidle sama. Přítomnost alkoholu v dechu u ní vyloučila provedená dechová zkouška," sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.
Řidičku převezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice. "Okolnosti a příčiny této vážné dopravní nehody jsou předmětem dalšího prověřování," dodala Janovská.