Horský resort je kromě dvou svahů plně v provozu. Na zprovoznění čeká mimo jiné zasněžovaná černá sjezdovka Sněžník pod Stezkou v oblacích.
Jasná obloha během zimních měsíců je pro pozorování hvězd a dalších nebeských objektů díky dlouhým nocím nejideálnější. Když se přidá svit měsíce, pozorovatelé sice už tolik nejásají, ovšem v kombinaci se sněhem a mrazem dokáže příroda vykouzlit neopakovatelnou atmosféru. Zvláště když jednomu ze zasněžovačů na Dolní Moravě přálo štěstí a zachytil prchavý okamžik padajícího meteoritu.
V zajetí ledu je i 55 metrů vysoká ocelovo-dřevěná konstrukce Stezky v oblacích od architekta Zdeňka Fránka, která je v provozu přesně deset let.
Stezka, která svým tvarem připomíná let nočního motýla, nabízí jedinečné výhledy na horský masiv Králického Sněžníku. Na vrchol vyhlídkové věže vede přes 700 metrů dlouhý dřevěný chodník.
Na sjezdovkách aktuálně leží 70 - 110 cm technického a přírodního sněhu.
Návštěvníci hor by však vhledem k vysokým mrazům měli být obezřetní. Až do čtvrtečního rána platí výstraha meteorologů, kteří varují před silnými mrazy.
Sjezdové tratě vlekaři upravují každý den po ukončení lyžování tak, aby byl povrch připraven na další den.
Kdo chce zakusit večerní atmosféry na Dolní Moravě, musí do svahů vyšlapat po svých, neboť lanovky a vleky jsou v povozu do 16 hodin. Zalyžovat si večer na sjezdovce Kamila je možné ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu od 18 do 21 hodin. Mezi pátou a osmou hodinou večerní si lze užít i večerní sáňkování.
Z více než 10 kilometrů vzájemně propojených sjezdovek je v provozu 8,1 kilometrů sjezdových tratí. V provozu jsou všechny lanovky a vleky. V úterý vlekaři přidali do provozu sjezdovku i lyžařský vlek Ondráš.
Meteorologové varují zejména před prochladnutím a omrznutím nechráněných částí těla. Teploty mohou klesat pod -12 stupňů Celsia. Ideální jsou tři vrstvy teplého a funkčního oblečení. Kdo nelyžuje, měl by myslet i na vhodnou obuv.
Úžasné pohledy na zimní krajinu se naskýtají také z vrchu Slamník v nadmořské výšce 1232 metrů, kam lyžaře doveze vlek.
Odtud vede nejdelší sjezdovka v Česku s úctyhodnou délkou 3,7 km, která vznikla pospojováním postupně se rozšiřujících svahů až do spodního areálu U Slona.
Od Stezky v oblacích se mohou běžkaři vydat po upravených běžeckých tratích. Sjezdaři si mohou užít Vyhlídkovou sjezdovou trať, která se lyžařům otevřela v užší podobě v roce 2018. Plně přiblížila obě části v té době rozpůleného horského střediska. Sjezdovka s šířkou 25 m je přehledná a je vhodná pro rodiny s dětmi.
V Dolní Moravě zasněžují také modrou sjezdovku Malý Slon, odkud bude nájezd na crossovou trať a zábavnou trať s klopenkami a tunely.
